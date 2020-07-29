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Anne Kittel

Hier finden Sie alle Artikel und Meinungsbeiträge von Anne Kittel.

Beiträge von Anne Kittel

Praxis
Die besten Virenscanner für Windows 10
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Anne Kittel
29. Jul 2020
News
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YouTube Song Downloader 2017
Die Windows-Musik-Software verfügt neu über einen Audio-Player und eine Normalizer-Funktion.
2 Minuten
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Anne Kittel
8. Mär 2017
News
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Banana Buchhaltung 8
Schweizer Buchhaltungsprogramm für KMU, Vereine und Privatpersonen - neu mit einfärbbaren Tabellenzeilen für mehr Übersicht.
3 Minuten
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Anne Kittel
3. Feb 2016
PcTipp
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Bilder verstecken - LockMyPix
Diese App schützt Fotos und Alben vor allzu neugierigen Blicken.
2 Minuten
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Anne Kittel
6. Aug 2014
PcTipp
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Fälscherwerkstatt 6
Ein verboten gutes Programm für ausgefallene Drucksachen.
2 Minuten
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Anne Kittel
28. Feb 2013
PcTipp
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Graphic Works 10
Bastler erstellen mit dem Zeichen- und Konstruktionsprogramm massstabsgerechte Entwürfe, detaillierte Baupläne und realistische Modelle.
2 Minuten
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Anne Kittel
1. Feb 2011
PcTipp
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Digitale Fotopraxis: Aktfotografie
Hier erfahren Sie in neun Stunden, was es braucht, um ein Aktfotografie-Shooting vorzubereiten und durchzuführen.
2 Minuten
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Anne Kittel
23. Aug 2010
PcTipp
News
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3D Bauplaner Landwirtschaft
Mit dieser Software planen Bauern ihre Um- und Neubauprojekte einfach auf dem heimischen Computer.
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Anne Kittel
4. Mai 2010
PcTipp
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Stöck Wyys Stich 10
Die Schweizer Jass-Software erscheint in einer Neuauflage mit Schieber, Coiffeur, Differenzler und Molotow für Windows und Mac.
2 Minuten
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Anne Kittel
31. Aug 2009

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