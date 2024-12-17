17. Dez 2024
Lesedauer 2 Min.
Noch 3 Tage - Abobonus
Dolby-Atmos-Soundbar LG DS90TY für 499 Franken
PCtipp-Abonnenten sparen 400 Franken! Bei diesem Abobonus können Abonnenten des PCtipp exklusiv eine Soundbar mit kabellosem Subwoofer LG DS90TY für bloss 499 Franken bestellen.
Erleben Sie beeindruckenden Klang mit der LG Soundbar DS90TY, die perfekt auf Ihr Heimkino abgestimmt ist. Dank der innovativen WOW Orchestra, WOW Interface und WOWCAST-Technologien harmoniert die Soundbar nahtlos mit LG TVs und sorgt für ein unvergleichliches Audioerlebnis.
Merkmale
- Kabelloser Subwoofer und Upfiring-Lautsprecher
- Beste Soundqualität dank «AI Sound Pro»
- Komfortable Steuerung über Sprachassistent möglich
- Kabellose Verbindung mit Ihrem kompatiblen LG-TV möglich
- Bluetooth und HDMI-Schnittstellen für eine einfache Verbindung
Die Aktion in Kooperation mit BRACK.CH ist gültig vom 13. - 22. Dezember 2024.
Preis mit PCtipp-Abo: 499.– statt 899.– Franken
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