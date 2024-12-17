Dolby-Atmos-Soundbar LG DS90TY für 499 Franken

Erleben Sie beeindruckenden Klang mit der LG Soundbar DS90TY, die perfekt auf Ihr Heimkino abgestimmt ist. Dank der innovativen WOW Orchestra, WOW Interface und WOWCAST-Technologien harmoniert die Soundbar nahtlos mit LG TVs und sorgt für ein unvergleichliches Audioerlebnis.

Merkmale

Kabelloser Subwoofer und Upfiring-Lautsprecher

Beste Soundqualität dank «AI Sound Pro»

Komfortable Steuerung über Sprachassistent möglich

Kabellose Verbindung mit Ihrem kompatiblen LG-TV möglich

Bluetooth und HDMI-Schnittstellen für eine einfache Verbindung

Die Aktion in Kooperation mit BRACK.CH ist gültig vom 13. - 22. Dezember 2024.

Preis mit PCtipp-Abo: 499.– statt 899.– Franken

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