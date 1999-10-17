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PCtipp Redaktion
17. Okt 1999
Lesedauer 2 Min.

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dplanet für alle gratis

diAx öffnet ihren Internet-Dienst dplanet und lässt auch Nichtkunden gratis surfen
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

DiAx stellt ab sofort ihren Internet-Zugang dplanet gratis zur Verfügung. Mit inbegriffen ist eine Email-Adresse sowie 20 MB Speicherplatz für eine private Homepage. DiAx-Kunden erhalten besondere Vergünstigungen. So bist beispielsweise der Nachttarif um 50 Prozent billiger, stehen vier weitere E-Mail-Adressen frei und sind die ersten 250 SMS-Meldungen gratis.

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