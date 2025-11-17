Dreame lanciert den Black Friday

Ob hochmoderne Roboterstaubsauger und vielseitige Nass- und Trockensauger, leistungsstarke Stabstaubsauger, innovative Rasenmäher oder Haarstyling Produkte – die Dreame Black Friday-Angebote eignen sich perfekt um das eigene Smart-Home-Erlebnis noch vor Weihnachten auf eine neue Stufe zu bringen.

Effiziente und gründliche Reinigung

Der Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete verfügt über einziehbare ProLeap-Roboterbeine, um Schwellen und unebenes Gelände bis zu 8 cm zu bewältigen. Die AquaRoll-Technologie sorgt für Selbstreinigung mit frischem Wasser und trennt schmutziges Wasser ab, um eine erneute Verunreinigung zu verhindern. Die FluffRoll-Technologie mit einer Drehzahl von 1'000 U/min sorgt für eine gründliche Reinigung von Fugen und hartnäckigen Flecken. Der AutoSeal-Teppichschutz ermöglicht einen nahtlosen Übergang von nass zu trocken, während ThermoHub die Walze mit 100 °C heissem Wasser selbst reinigt, damit sie frisch und einsatzbereit bleibt.