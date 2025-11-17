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Dreame Switzerland
17. Nov 2025
Lesedauer 5 Min.

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Dreame lanciert den Black Friday

Der Black Friday steht vor der Tür und Dreame Technology, weltweit führender Anbieter von intelligenten Haushaltsgeräten, bietet auf eine Reihe von Bestseller-Produkten Rabatte von bis zu CHF 1'000.00 an.
© (Quelle: Dreame)

Ob hochmoderne Roboterstaubsauger und vielseitige Nass- und Trockensauger, leistungsstarke Stabstaubsauger, innovative Rasenmäher oder Haarstyling Produkte – die Dreame Black Friday-Angebote eignen sich perfekt um das eigene Smart-Home-Erlebnis noch vor Weihnachten auf eine neue Stufe zu bringen.

Effiziente und gründliche Reinigung

Der Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete verfügt über einziehbare ProLeap-Roboterbeine, um Schwellen und unebenes Gelände bis zu 8 cm zu bewältigen. Die AquaRoll-Technologie sorgt für Selbstreinigung mit frischem Wasser und trennt schmutziges Wasser ab, um eine erneute Verunreinigung zu verhindern. Die FluffRoll-Technologie mit einer Drehzahl von 1'000 U/min sorgt für eine gründliche Reinigung von Fugen und hartnäckigen Flecken. Der AutoSeal-Teppichschutz ermöglicht einen nahtlosen Übergang von nass zu trocken, während ThermoHub die Walze mit 100 °C heissem Wasser selbst reinigt, damit sie frisch und einsatzbereit bleibt.

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete

 © Quelle: Dreame

Leistungsstarke, mühelose Reinigung

Der Dreame X50 Ultra Complete kombiniert eine Hindernisüberwindung von 6 cm mit einer Mop-Ausziehfunktion, die tief in Ecken reicht. Die VersaLift-Navigation reinigt enge Stellen während die HyperStream-Doppelbürste Verwicklungen verhindert. Ausserdem bietet er eine automatische Nachfüllfunktion für Reinigungslösungen, AceClean DryBoard-Waschfunktion und eine PowerDock-Basisstation für eine einfache Wartung.

Dreame X50 Ultra Complet

 © Quelle: Dreame

Der beste Staubsaugerroboter der Mittelklasse – mit KI für makellos saubere Böden

Der Dreame L40s Pro Ultra bietet eine Saugleistung von 19'000 Pa und verfügt über eine HyperStream-Bürste für eine gründliche Reinigung. Sein EasyLeap-System überwindet mühelos Hindernisse bis zu 40 mm, während die KI-gestützte Nachreinigung perfekte Ergebnisse ohne manuellen Aufwand garantiert.

Dreame L40s Pro Ultra

 © Quelle: Dreame

Nass- und Trockensauger: blitzsaubere Böden in Rekordzeit

Effiziente und intelligente Reinigung

Der H15 Pro ist der erste Nass- und Trockensauger der Branche, der mit einem KI-gesteuerten Roboterarm ausgestattet ist. Er bietet eine einzigartige Reinigungsleistung, indem er sowohl nasse als auch trockene Verschmutzungen mühelos beseitigt. Die aussergewöhnliche Saugkraft von 21‘000 Pa bewältigt problemlos sowohl nasse als auch trockene Verschmutzungen, während die TangleCut-Technologie Haarverwicklungen präzise abschneidet, sodass die Bürste frei von Verwicklungen bleibt.

H15 Pro

 © Quelle: Dreame

Agile Reinigung – auch unter Möbeln

Der H12 Pro FlexReach verfügt über einen 180°-Flachbereich für eine einfache Reinigung unter Möbeln. Mit einer Saugleistung von 18’000 Pa, einem TangleCut-Kratzer, der Verwicklungen vorbeugt, einem doppelten Rotationsreinigungssystem sowie einer schnellen Trocknung bei 90 °C in nur fünf Minuten sorgt er in nur einem Durchgang für makellose Böden.

Dreame H12 Pro FlexReach

 © Quelle: Dreame

Stabstaubsauger: Maximale Reinigungskraft in jeder Ecke

Intelligente und leistungsstarke Reinigung

Der Dreame V20 Pro verfügt über den GapFree AI-Roboterarm für eine Kantenreinigung bis zu 0 mm und die TangleCut-Technologie, die ein Verheddern von Haaren verhindert. Sein flexibler, verstellbarer Schlauch erleichtert die Reinigung unter Möbeln. Mit der intelligenten Schmutzerkennung passt er die Saugleistung an, während ein 5-lagiger HEPA-Filter 99,99% der Partikel auffängt. Der V20 Pro bietet eine Saugleistung von 210 AW, eine Laufzeit von bis zu 90 Minuten und deckt bis zu 250 m² ab. Er verfügt über waschbare Komponenten und einen herausnehmbaren Akku für eine längere Nutzungsdauer. 

Dreame V20 Pro

 © Quelle: Dreame

Mühelose Reinigung mit hoher Leistung

Der Dreame R20 kombiniert eine Saugleistung von 190 AW mit intelligenter Stauberkennung und blauen Frontleuchten, um versteckten Schmutz aufzudecken. Er bietet eine Laufzeit von 90 Minuten und eine verwicklungsfreie Bürste für eine effiziente Reinigung sowohl auf Teppichen als auch auf Hartböden. Mit einem mehrschichtigen Filtersystem und einer One-Touch-Entleerung des Staubbehälters sorgt der Dreame R20 für eine leistungsstarke, mühelose Reinigung der eigenen vier Wände.

Dreame R20

 © Quelle: Dreame

Rasenmäher für den perfekten Garten

Mühelose und präzise Rasenpflege

Der Dreame A2 verfügt über die OmniSense 2.0-Technologie, die KI-Vision und 3D-LiDAR für freihändiges, präzises Mähen kombiniert. Das EdgeMaster-System sorgt für minimale Lücken entlang der Kanten, während die intelligente Objekterkennung Hindernisse umgeht. Benutzende können Mähzonen und Zeitpläne über die App anpassen, und die Echtzeit-Gartenüberwachung bietet zusätzliche Sicherheit. Das Dreame Link-Modul hält den A2 auch in Bereichen mit schwachem WLAN verbunden.

Dreame A2

 © Quelle: Dreame

Effiziente Rasenpflege mit intelligenter Navigation

Der Dreame A1 Pro nutzt OmniSense 3D-Sensoren, um Ihren Garten zu kartieren und täglich bis zu 1'000 m² zu mähen. Seine omnidirektionale 3D-Hindernisvermeidung erkennt Hindernisse in einer Entfernung von bis zu 40 Metern, während der Regensensor für einen unterbrechungsfreien Betrieb sorgt. Steuern Sie die Einstellungen über die Dreamehome-App.

Dreame A1Pro

 © Quelle: Dreame

Haarpflege: Styling wie im Salon für zu Hause

Müheloses Styling für professionelle Ergebnisse

Der Dreame AirStyle Pro ist ein 7-in-1-Gerät zum Trocknen und Stylen von Haaren, das Geschwindigkeit und Präzision vereint. Ausgestattet mit sieben magnetischen Aufsätzen zum Trocknen, Glätten, Volumen geben und Locken formen liefert es zu Hause Ergebnisse in Salonqualität. Mit Jet AirFlow-Technologie, einem Hochgeschwindigkeitsmotor und fortschrittlicher Temperaturregelung sorgt der AirStyle Pro für schnelles, effizientes Styling und schützt das Haar gleichzeitig vor Hitzeschäden. Perfekt für alle, die mühelose, langanhaltende Frisuren suchen.

Dreame AirStyle Pro

 © Quelle: Dreame

Dreame bietet zudem attraktive Rabatte auf viele weitere Produkte. Die Dreame Black Friday-Angebote sind ab heute auf der offiziellen Website von Dreame sowie bei ausgewählten Partnern verfügbar. Die Sonderangebote sind zeitlich begrenzt.

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