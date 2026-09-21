Dreame lanciert grossen Herbst-Sale

Der Dreame X60 Pro Ultra Complete reinigt präzise – mit umfassender Abdeckung und intelligenter Erkennung in allen Bereichen. Als erster Anbieter mit MopExtend- und SideReach-Technologien hat Dreame diese nun in der neuen Generation zu UltraExtend weiterentwickelt. Die Seitenbürste lässt sich bis zu 12 cm und das Mopppad bis zu 18 cm ausfahren. Dies wird durch einen zweigliedrigen bionischen Roboterarm ermöglicht, bei dem das erste Gelenk wie eine Schulter agiert, während der zweite Abschnitt wie ein Unterarm nach vorne greift.

Ausgestattet mit dem AI OmniSight System 3.0, das bis zu 320 verschiedene Objektarten erkennt, einer Vormax-Saugkraft von 42'000 Pa, der HyperStream Entwirrungs-DuoBrush 2.0 und einem 280 RPM Thermal Deep Mop System ermöglicht der X60 Pro Ultra Complete eine nahezu verwicklungsfreie Reinigung und streifenfreies Wischen auf verschiedenen Bodenarten.

Normaler Preis: CHF 1’279.00

Angebot: CHF 939.00

(Angebot gültig vom 21. September bis 4. Oktober 2026)

Aqua10 Ultra Roller Complete