Publireportage
Dreame lanciert grossen Herbst-Sale
Alle mit dem Ziel, alltägliche Haushaltsaufgaben zu vereinfachen und damit mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu haben.
Intelligente Saugroboter: Sauberkeit auf Autopilot
Der Dreame X60 Pro Ultra Complete reinigt präzise – mit umfassender Abdeckung und intelligenter Erkennung in allen Bereichen. Als erster Anbieter mit MopExtend- und SideReach-Technologien hat Dreame diese nun in der neuen Generation zu UltraExtend weiterentwickelt. Die Seitenbürste lässt sich bis zu 12 cm und das Mopppad bis zu 18 cm ausfahren. Dies wird durch einen zweigliedrigen bionischen Roboterarm ermöglicht, bei dem das erste Gelenk wie eine Schulter agiert, während der zweite Abschnitt wie ein Unterarm nach vorne greift.
Ausgestattet mit dem AI OmniSight System 3.0, das bis zu 320 verschiedene Objektarten erkennt, einer Vormax-Saugkraft von 42'000 Pa, der HyperStream Entwirrungs-DuoBrush 2.0 und einem 280 RPM Thermal Deep Mop System ermöglicht der X60 Pro Ultra Complete eine nahezu verwicklungsfreie Reinigung und streifenfreies Wischen auf verschiedenen Bodenarten.
Normaler Preis: CHF 1’279.00
Angebot: CHF 939.00
(Angebot gültig vom 21. September bis 4. Oktober 2026)
Die Einführung der Aqua-Serie markierte für Dreame einen mutigen Schritt in der Entwicklung robotischer Reinigungslösungen. Der Name «Aqua» steht dabei für das zentrale Prinzip der Serie: wasserbasierte Hochleistung. Statt herkömmlicher Wischtücher kommen aktiv selbstreinigende Walzenmopps zum Einsatz, die mit Wasser gespült werden – für kompromisslos saubere Ergebnisse ohne manuellen Aufwand. Der Saugroboter kombiniert 20’000 Pa Leistung mit Hindernisüberwindungssystem und automatischer Moppreinigung und eignet sich besonders für Haushalte mit Teppichen, Haustieren oder komplexen Wohnlayouts.
Normaler Preis: CHF 939.00
Angebot: CHF 599.00
(Angebot gültig vom 21. September bis 4. Oktober 2026)
Der Dreame L50s Pro Ultra kombiniert starke Saugleistung von 30'000 Pa mit konsequenter Wischhygiene. Die HyperStream DuoBrush ist auf Haaraufnahme ausgelegt und reduziert Verwicklungen, während die Saugleistung konstant bleibt. Für den Wischbetrieb sorgt die ThermoHub-Selbstreinigung bei 100° C dafür, dass die Wischpads gründlich gereinigt und Gerüche reduziert werden.
Normaler Preis: CHF 639.00
Angebot: CHF 499.00
(Angebot gültig vom 21. September bis 4. Oktober 2026)
Nass- und Trockensauger: Für gründliche Reinigung in einem Schritt
Der Dreame H15 Pro Heat vereint Heisswasserreinigung mit KI-gestützter Schmutzerkennung und intelligenter Navigation. Mit einer Saugkraft von 22'000 Pa, einer verhedderungsfreien Bürstentechnologie und RGB-Sensorik für Schmutzidentifikation reinigt der H15 Pro Heat mühelos von Ecke zu Ecke – auch bei hartnäckigem Schmutz wie Küchenfett. Ein echtes Highlight ist der AI DescendReach Roboterarm, der automatisch absenkt, um Lücken von bis zu 2 cm nahtlos zu überbrücken – für eine makellose Reinigung bis an die Kanten.
Normaler Preis: CHF 509.00
Angebot: CHF 339.00
(Angebot gültig vom 21. September bis 4. Oktober 2026)
Der Z30 Pro Aqua ist ein flexibler 2-in-1-Akkustaubsauger, der Trockenstaubsaugen und Nassreinigung in einem einzigen Gerät vereint. Mit starker Saugleistung von 28'000 Pa und fortschrittlicher Wischtechnologie entfernt er Schmutz und Flecken effizient in nur einem Arbeitsgang. Dabei kombiniert der Z30 Pro Aqua die starke Saugleistung eines Premium-Akkusaugers mit integrierter Nass- und Trockenreinigung. Die AquaCycle 2.0-Bürste arbeitet mit einem synchronisierten Vier-Phasen-Reinigungssystem aus Sprühen, Abziehen, Schrubben und Saugen, das nasse wie trockene Verschmutzungen präzise entfernt.
Normaler Preis: CHF 509.00
Angebot: CHF 339.00
(Angebot gültig vom 21. September bis 4. Oktober 2026)
Akkustaubsauger: Für kraftvolle Tiefenreinigung in jedem Zuhause
Der Dreame Z30 bietet eine beeindruckende 310 AW-Saugkraft und eine 99,99 % HEPA-Filterung zum Auffangen von Partikeln mit einer Grösse von nur 0,1 μm. Der Akku ermöglicht eine kabellose Reinigung von bis zu 90 Minuten. Der Z30 verfügt über eine intelligente Erkennung und Anpassung, umschaltbare Bürsten mit CelesTect-Technologie, um versteckten Staub aufzudecken, und ein spezielles Haustierhaarentfernungswerkzeug, um Haustierhaare effektiv zu entfernen. Besonders intelligent: Der automatische Reinigungsmodus erkennt in Echtzeit die Staubgrösse und passt die Saugkraft eigenständig an, um eine optimale Schmutzaufnahme zu gewährleisten.
Normaler Preis: CHF 309.00
Angebot: CHF 239.00
(Angebot gültig vom 21. September bis 4. Oktober 2026)
Rasenmäher: für intelligente Gartenpflege
Der A2 Rasenmähroboter ist mit der fortschrittlichen OmniSense 2.0 Technologie ausgestattet. Diese markante Weiterentwicklung bietet enorme Fortschnitte in der autonomen Navigation und intelligenten Objekterkennung. Mit einer Kombination aus KI-Vision-Technologie und innovativen Umweltalgorithmen ermöglicht das System nun eine völlig automatisierte Festlegung der Mähgrenzen – und das ganz ohne aufwendige Verkabelungen, RTK-Basenstationen oder Signalbeacons. Der A2 ist mit einem 3D LiDAR-Sensor ausgestattet, der einen Erfassungsbereich von bis zu 70 Metern und ein Sichtfeld von 360° x 59° bietet. So gewährleistet er eine herausragende Umwelterkennung und navigiert mühelos durch Gärten von bis zu 3›000 m².
Normaler Preis: CHF 1’709.00
Angebot: CHF 859.00
(Angebot gültig vom 21. September bis 4. Oktober 2026)
Beauty-Technologie: für Ergebnisse wie im Salon
Mit dem AirStyle Pro bringt Dreame professionelle Styling-Ergebnisse in die eigenen vier Wände. Sieben individuell anpassbare Aufsätze ermöglichen Looks wie frisch vom Friseur – ganz gleich, ob glatt, voluminös oder lockig. Ein schneller, konzentrierter Luftstrom sorgt für effizientes Styling bei reduzierter Hitzeeinwirkung, während die One-Touch-Kaltluftfunktion den Look zuverlässig fixiert. Dank seines leichten Designs von nur 390 Gramm liegt der AirStyle Pro angenehm in der Hand – auch bei längeren Styling-Sessions.
Normaler Preis: CHF 259.00
Angebot: CHF 199.00
(Angebot gültig vom 21. September bis 4. Oktober 2026)
Der Pocket Neo Haartrockner ist kompakt, leicht (300 g) und lässt sich einfach zusammenklappen, ideal für unterwegs. Mit vielseitigen Aufsätzen für professionelles Styling, wie einer Glättdüse und Lockenaufsätzen, ermöglicht er individuelles Styling. Der leistungsstarke Motor mit 110’000 U/min trocknet Haare schnell in nur 40 Sekunden. Dank eines geräuscharmen Betriebs (unter 60 dB) und einem sechs-stufigen Geräuschreduzierungssystem bietet er angenehmes Trocknen. Negative Ionen sorgen für glattes, glänzendes Haar ohne Frizz, während der NTC-Thermistor überhitzte Kopfhaut verhindert und eine sichere Temperatur gewährleistet.
Normaler Preis: CHF 109.00
Angebot: CHF 79.00
(Angebot gültig vom 21. September bis 4. Oktober 2026)
Neben diesen Highlight-Produkten bietet Dreame auch spannende und attraktive Rabatte auf weitere Produkte aus dem umfassenden Portfolio. Darunter auf den X50 Ultra Complete, den Matrix10 Ultra, den L60 ultra AE, den L10s Ultra Gen 3 Set, den H15 Pro, den V30, den R20 und den A2 1200.
Weitere attraktive Angebote finden Sie auch auf der offiziellen Dreame Webseite.
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