Dreame X60 Pro Serie: Eine Reinigungslösung für den gesamten Wohnraum

Eine vollständige Reinigungslösung für den gesamten Wohnraum

Auf Basis bewährter Dreame-Technologien umfasst die X60 Pro Serie drei Modelle – X60 Pro Ultra Complete, X60 Pro Ultra Matrix und X60 Pro Master –, die jeweils auf unterschiedliche Nutzerbedürfnisse zugeschnitten sind. Mit fortschrittlicher Reinigung von Flächen und Kanten wird die Serie durch den Cyber X ergänzt, den weltweit ersten bionischen Quad-Track-Treppensteig-Saugroboter, der eine nahtlose Reinigung über mehrere Ebenen hinweg ermöglicht. Gemeinsam bilden sie Dreames erste echte vollständige Raumlösung – von Böden und Ecken bis hin zu Treppen und damit erstmals auch vertikale Wohnbereiche in der Haushaltsrobotik.

Dual UltraExtend Arms: Dreames erstes zweigliedriges Roboterarmsystem

Als erster Anbieter mit MopExtend- und SideReach-Technologien hat Dreame diese nun in der neuen Generation zu UltraExtend weiterentwickelt. Die Seitenbürste kann sich bis zu 12 cm und das Mopppad bis zu 18 cm* ausfahren. Dies wird durch einen zweigliedrigen bionischen Roboterarm ermöglicht – ebenfalls eine Premiere für Dreame.