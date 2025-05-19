Jeder Dritte kennt eigene Mobilnummer nicht

Digitales Gedächtnis

"Früher war es selbstverständlich, sich Telefonnummern zu merken - heute verlässt man sich in der Regel auf die Kontaktlisten im Smartphone als digitales Gedächtnis. Doch gerade in Notfällen oder auf Reisen kann es durchaus hilfreich sein, einige wichtige Nummern im Kopf zu haben", so Sebastian Klöss, BITKOM-Experte für Consumer Technology.

Ein wenig anders ist die Lage in Bezug auf die eigene, sofern überhaupt vorhandene Festnetznummer. Wer einen Festnetzanschluss nutzt, kennt diese Nummer laut der Umfrage häufiger auswendig. Sie kennen rund drei Viertel (76 Prozent) der Festnetznutzer, während nur 22 Prozent ihre eigene Festnetznummer nicht aus dem Kopf benennen können.

Familie "abgespeichert"

Die Nummern von Freunden, Verwandten oder Bekannten werden besser gelernt. 82 Prozent der Deutschen kennen mindestens eine dieser Nummern auswendig: 47 Prozent kennen ein bis drei Nummern von Freunden, Verwandten und Bekannten, vier bis sechs Telefonnummern kennen 26 Prozent, und sogar sieben oder mehr haben neun Prozent im Kopf.

Im Schnitt können die Deutschen laut der Umfrage demnach ungefähr drei Telefonnummern anderer auswendig. Am meisten Telefonnummern merken sich die Ältesten ab 65 Jahren (im Durschnitt etwa vier), am wenigsten die Jüngsten zwischen 16 und 29 Jahren (im Durchschnitt etwa zwei). (pressetext.com)