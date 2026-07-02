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Boris Boden
2. Jul 2026
Lesedauer 3 Min.

Edler Falter: Das Honor Magic V6 kommt nach Europa

Honor bringt sein neues Flaggschiff nach Europa: Das Magic V6 ist ein Foldable mit grossem Display und einer sehr umfangreichen Ausstattung – das hat allerdings auch seinen Preis.
Honor Magic V6
© Honor

Mit dem Magic V6 bringt Honor nach dem Marktstart in der chinesischen Heimat im Frühjahr sein neues Smartphone-Flaggschiff ab sofort auch nach Deutschland. Es ist in Gold, Rot, Schwarz und Weiss verfügbar. Der Preis ist mit 2.299,90 Euro allerdings happig. Immerhin: Wer bis zum 31. Huli im Onlineshop von Honor bestellt, erhält es 600 Euro billiger.

Das Foldable ist noch einmal schlanker geworden: Zusammengeklappt sind es 8,75 Millimeter, entfaltet gerade einmal 4 Millimeter. Auch das Gewicht von 219 Gramm ist für diese Gerätekategorie niedrig. Erstmals bei einem Falter ist das Gehäuse gemäss IP68 und IP69 vor Staub und Wasser geschützt.

Beim 7,95 Zoll grossen Innen-Display soll flexibles UTG-Glas für ein nahezu faltenfreies Seherlebnis sorgen, während das 6,5-Zoll-Aussen-Display durch das Honor Anti-scratch NanoCrystal Shield geschützt wird. Die hochpräzise Siliziumnitrid-Beschichtung besteht aus bis zu 5.600 Schichten, was die Haltbarkeit und Verschleissfestigkeit erhöhen und gleichzeitig Reflexionen minimieren soll. Beide Bildschirme haben eine flexible Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz.

Die weitere Ausstattung umfasst den schnellen Snapdragon 8 Elite Gen 5 Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB Datenspeicher und einen Silizium-Karbon-Akku mit 6.600 mAh, der mit 80 Watt per Kabel und 66 Watt drahtlos geladen werden kann. Die rückwärtige Kameraeinheit umfasst eine 50-MP-Hauptkamera, ein 64-MP-Ultra-Sensing-Periskop-Teleobjektiv mit einem 1/2-Zoll-Sensor, einer optischen Bildstabilisierung und einem dreifachen optischem Zoom sowie eine-50 MP-Ultraweitwinkelkamera. Dazu kommen in beiden Displays 20-MP-Selfiecams.

Das Magic V6 läuft mit der Oberfläche MagicOS 10, die auf Android 16 basiert, und soll die bislang umfassendsten KI-Funktionen des Herstellers bieten. Die Suite der Honor KI-Agenten – darunter der KI-Agent für Einstellungen, der KI-Agent für Fotos, KI-Vorschläge und KI-Bildschirmvorschläge – unterstützt bei der Erstellung von Inhalten, Arbeitsabläufen in Meetings, der Erkennung von Nutzerabsichten sowie kontextbezogenen Aktionen auf dem Bildschirm. Auch Google Gemini ist auf Gerät nutzbar.

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