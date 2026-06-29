Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
29. Jun 2026
Lesedauer 2 Min.

Markets & Business

EveryWare vereinheitlicht Markenauftritt

Die Cloud-Spezialisten EveryWare und ELCA Cloud Services treten künftig unter der gemeinsamen Marke EveryWare auf. Mit dem Schritt will die ELCA Group ihre Cloud- und Managed-IT-Dienstleistungen bündeln und den Ausbau des Serviceportfolios sowie neuer KI-basierter Angebote vorantreiben.

Der einheitliche Markenauftritt soll die Positionierung von EveryWare als Schweizer Cloud- und Managed-IT-Anbieter stärken.

© zVg

Die beiden zur ELCA Group gehörenden Unternehmen EveryWare und ELCA Cloud Services treten ab sofort unter dem gemeinsamen Markennamen EveryWare auf. In den vergangenen Jahren hatten die beiden Cloud-Anbieter ihre Infrastruktur-Services und Kernkompetenzen bereits schrittweise zusammengeführt. Nach Angaben des Unternehmens soll der einheitliche Markenauftritt die Positionierung als Anbieter von Cloud- und Managed-IT-Services für private und öffentliche Organisationen stärken. Das Angebot umfasst sowohl Public-Cloud-Dienstleistungen als auch den Betrieb eigener Cloud- und Rechenzentrumsinfrastrukturen in der Schweiz. Künftig sollen zudem AI-basierte Services innerhalb der eigenen Sovereign-Cloud-Plattformen ausgebaut werden.

Für bestehende Kunden ändere sich durch die Markenvereinheitlichung nichts, betont das Unternehmen. Verträge, Ansprechpartner, Services sowie die Governance- und Eigentümerstruktur der beiden Gesellschaften blieben unverändert. Auch die regionale Präsenz mit Standorten in Zürich, Bern, Lausanne und Genf werde beibehalten. EveryWare beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 250 Mitarbeitende und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Cloud-Transition, Modern Workplace, DevOps, Managed AI sowie Netzwerk-, Datacenter- und Outsourcing-Services an. Die Lösungen werden je nach Kundenanforderung auf Public-Cloud-Plattformen oder auf eigenen Schweizer Cloud-Infrastrukturen betrieben.

Kommentare

Cloud
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Sirene vom Typ Tyfon, im Hintergrund die Berner Altstadt mit Bundeshaus, Aufnahme aus den 1980er-Jahren.
News
Schweizweite Panne bei den Geräten zur Sirenenfernsteuerung
Eine Panne bei der Kommunikation mit den Sirenenfernsteuerungsgeräten hat dazu geführt, dass die rund 5’000 stationären Sirenen in der Schweiz nicht mehr aus den Einsatzzentralen der Kantonspolizeien ausgelöst werden können.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Jun 2026
Mehr erfahren
Das Samsung Galaxy A27 5G
News
Mittelklasse: Samsung stellt das Galaxy A27 5G vor
Mit dem Galaxy A27 5G bringt Samsung ein neues Mittelklasse-Smartphone nach Deutschland. Gegenüber dem Vorgänger steigt allerdings der Preis recht deutlich.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
29. Jun 2026
Mehr erfahren
News
Parldigi | Digitale Nachhaltigkeit
Open-Source-Technologien im Sicherheitsbereich
In Staat und Wirtschaft kommen seit längerem Open-Source-Technologien zum Einsatz. Doch welche Rolle spielt Open-Source im Bereich Security? Auf diese Frage gab der Parldigi-Anlass in Bern u. a. mit Bundesrat Martin Pfister mögliche Antworten.
4 Minuten
ruediger_sellin_dd1cfcdbc4.jpg
Rüdiger Sellin
29. Jun 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Themenbild zum Swisscom Callfilter mit junger Frau und Smartphone
News
«Vorsicht: Spam Verdacht»
Swisscom startet Warnhinweis bei verdächtigen Anrufen
Swisscom lanciert für ihren Callfilter eine neue Funktion. Mit der Erweiterung des Callfilters um die Funktion «Vorsicht: Spam Verdacht» erkennen Kunden potenzielle Werbe- und Betrugsanrufe bei ihrem Smartphone auf einen Blick.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
22. Jun 2026
News
Viele Mobilfunk-Anbieter senken Roaming-Preise
Die Sommerferien stehen vor der Tür. Daher hat der Online-Vergleichsdienst moneyland.ch die Kosten für die Nutzung des Smartphones im Ausland analysiert.
6 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
5. Jun 2026
Amazon-Lieferung
News
Amazon Prime Day läuft
Dier diesjährige Prime Day von Amazon findet an vier Tagen 23. bis 26. Juni statt. Während des Shopping-Events sollen Prime-Mitglieder exklusiv hunderttausende Angebote in 35 Kategorien erhalten.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
23. Jun 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare