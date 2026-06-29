EveryWare vereinheitlicht Markenauftritt

Die beiden zur ELCA Group gehörenden Unternehmen EveryWare und ELCA Cloud Services treten ab sofort unter dem gemeinsamen Markennamen EveryWare auf. In den vergangenen Jahren hatten die beiden Cloud-Anbieter ihre Infrastruktur-Services und Kernkompetenzen bereits schrittweise zusammengeführt. Nach Angaben des Unternehmens soll der einheitliche Markenauftritt die Positionierung als Anbieter von Cloud- und Managed-IT-Services für private und öffentliche Organisationen stärken. Das Angebot umfasst sowohl Public-Cloud-Dienstleistungen als auch den Betrieb eigener Cloud- und Rechenzentrumsinfrastrukturen in der Schweiz. Künftig sollen zudem AI-basierte Services innerhalb der eigenen Sovereign-Cloud-Plattformen ausgebaut werden.

Für bestehende Kunden ändere sich durch die Markenvereinheitlichung nichts, betont das Unternehmen. Verträge, Ansprechpartner, Services sowie die Governance- und Eigentümerstruktur der beiden Gesellschaften blieben unverändert. Auch die regionale Präsenz mit Standorten in Zürich, Bern, Lausanne und Genf werde beibehalten. EveryWare beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 250 Mitarbeitende und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Cloud-Transition, Modern Workplace, DevOps, Managed AI sowie Netzwerk-, Datacenter- und Outsourcing-Services an. Die Lösungen werden je nach Kundenanforderung auf Public-Cloud-Plattformen oder auf eigenen Schweizer Cloud-Infrastrukturen betrieben.