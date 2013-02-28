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Anne Kittel
28. Feb 2013
Lesedauer 2 Min.

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Fälscherwerkstatt 6

Ein verboten gutes Programm für ausgefallene Drucksachen.
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Mit kaum einem anderen Programm erstellen Sie so schnell und einfach Eintrittskarten, Mitgliederausweise und vieles mehr wie mit der Fälscherwerkstatt 6 von Topos. Verschenken Sie eine Urkunde für den Besitz von Sternenstaub oder einen Teil der Mondlandschaft. Verleihen Sie Orden und erstellen witzige Buttons. Oder wie wäre es mit einem Spieleabend und passenden Karten wie z.B. für die «Oberpflaume», die nur von «King Krösus» geschlagen werden kann. Zum Trösten kommt dann nach dem verspielten «Telefonjoker» nur noch der «Herzkasper» zum Zug.

Weitere Informationen zu dieser Software finden Sie hier.

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