Eine Destination zum Verlieben

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt? Das Tessin ist zweifelsohne eine Destination zum Verlieben und der beste Beweis, dass man nicht weit fahren muss, um neue Eindrücke zu geniessen. Die malerischen Dolomiten sind sommers wie winters ein einzigartiges Erlebnis zwischen traumhaften Landschaften und herzhafter Alpenküche wie Polenta mit Geissenkässli. Auch kulturell hat die Region in der italienischen Schweiz mit rätoromanischen Wurzeln einiges zu bieten.

Ferienwohnung buchen im Tessin

Mit einer Ferienwohnung im Tessin verfügen Reisende über einen praktischen Ankerpunkt für Unternehmungen und maximale Flexibilität. Von Apartments, über Ferienanlagen, bis zum ganzen Ferienhaus geniessen Touristen ein grosszügiges Platzangebot und bedingungslose Privatsphäre. Entscheiden Sie sich für eine Unterkunft mit Schwimmbad, in der Nähe beliebter Skipisten oder am Lago Maggiore, um Ihre freie Zeit optimal geniessen zu können.

Ferien im Sommer

Während des Sommers besticht das entzückende Tessin mit allerlei interessanten Outdoor-Möglichkeiten in den Bergen und am Wasser. Neben ausgedehnten Wanderungen durch die urwüchsigen Kastanienwälder empfehlen wir als besonderen Geheimtipp Canyoning in einem der reizenden Flussufer wie dem von Corippo. Aufgrund des mediterranen Klimas wird das Tessin auch die Sonnenstube der Schweiz genannt und eignet sich daher ideal für Badeaufenthalte im heissen Sommer.

Ferien im Winter

Für den Winter ist das Tessin eine ebenso gute Wahl. Die kleinen, aber feinen Skigebiete wie das am Sankt Gotthard sind in nur wenigen Autostunden zu erreichen und überzeugen mit Pistenspass für Sport- und Freizeitinteressierte. Als besonders familienfreundlich gilt die Skistation Airolo, wo Eltern am Abend in einer der zahlreichen Spas entspannen können. Bosco Gurin befindet sich auf 1506 Metern, unweit des höchstgelegenen Bergdorfs.

Highlights im Tessin

Ferien im Tessin warten mit zahlreichen Schmankerln auf. Pittoreske Städtchen wie Bellinzona und Lugano laden zu einem Tagesausflug mit gemütlichem Bummeln durch die Altstadtgassen ein.

Sehenswürdigkeiten

In Chiasso befindet sich der südlichste Punkt der Schweiz mit dem Rheinwaldhorn. Von 3402 Höhenmetern aus können Touristen auf ein atemberaubendes Panorama blicken. Um mehr über die Geschichte des traumhaften Landstrichs zu erfahren, ist das Fossilienmuseum in Monte San Giorgio eine geeignete Adresse. Kinder lieben das Freilichtmuseum Swissminiatur, das allerhand über lokales Brauchtum erzählt.

Aktivitäten

Das Tessin besticht mit breit gefächerten Aktivitäten für alle Präferenzen und Jahreszeiten. Die Gegend um Bedretto ist für ihre abwechslungsreichen Klettersteige bekannt. Wer es gemächlicher mag, wird einen Kunstspaziergang auf dem Monte Brè zu schätzen wissen. Alternativ steht eine Seilbahn zur Verfügung, um den Weg zum Gipfel etwas zu erleichtern.

Ein weiterer empfehlenswerter Ausflug ist ein Besuch der Falknerei am Locarno-See mit beeindruckender Greivogel-Show, die Jung und Alt gleichermassen begeistert. Eine der schönsten Wanderrouten führt durch das Valle Verzasca mit seiner fast surreal anmutenden Landschaft aus Findlingen und glasklaren Badegumpen.