Flims/Laax: WLAN auf der Piste

Die Weisse Arena Flims/Laax/Falera will seinen Gästen mehr WLAN bieten. Ab Dezember verfügt das Skigebiet über (fast) flächendeckendes WLAN. Mit insgesamt 90 Hotspots soll das ganze Skigebiet abgedeckt werden. Einzelne Empfangslöcher können laut Tobias Treichler von Laax.com nicht vermieden werden.

Der WLAN-Zugang wird als Teil eines Gesamtpakets angeboten werden. Dieses kann ab Angebotsstart über die Webseite der Skiregion bezogen werden. Im Paket enthalten sind weitere Services wie eine Angabe zur täglichen Frequentierung, den Powder Alert Wetterdaten und ein Webcam-System an gewissen Anlagen. Im ganzen Skigebiet wurden an stark frequentierten Skiliften Webcams installiert. Über eine Webseite kann ein Laax+-Nutzer diese Webcams ansehen und die Wartezeit abschätzen.

Unlimitierter WLAN-Zugang für das ganze Skigebiet kostet im Paket zur Einführung 69 Franken für die ganze Saison. Weitere Angebote, zum Beispiel für Tagesreisende, sind noch nicht bekanntgegeben worden.