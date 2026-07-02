Fotokamera-Set Canon EOS R50 mit zwei Objektiven für 649 Franken

Fotokamera-Set Canon EOS R50 + RF-S 18-45 + RF 75-300

Sie stehen unterwegs mitten in einer Szene, die Sie weder verpassen noch nur schnell festhalten möchten. Mit dem grossen APS‑C Sensor entstehen detailreiche Bilder, die genau diese Stimmung einfangen. Gleichzeitig verfolgt der Autofokus mit intelligenter Motiverkennung Ihr Motiv zuverlässig – auch dann, wenn es sich bewegt.

Mit dem 18‑45 mm Objektiv bleiben Sie flexibel für Alltagssituationen und Landschaftsaufnahmen, während Sie mit dem 75‑300 mm auch weiter entfernte Motive mühelos näher heranholen. Die hohe Serienbildrate hilft Ihnen, genau den richtigen Moment einzufangen, ohne lange überlegen zu müssen.

Wenn Sie filmen, liefert die Kamera 4K‑Videos in sauberer und ruhiger Qualität, ohne störenden Zuschnitt. Der drehbare Bildschirm ermöglicht es Ihnen ausserdem, sich selbst jederzeit im Blick zu behalten.

Merkmale

24.2 MP APS‑C Sensor für detailreiche Fotos und Videos

4K 30p ohne Crop dank Oversampling für klare Aufnahmen

Dual Pixel AF II erkennt Motive und verfolgt sie präzise

inkl. RF‑S 18‑45 mm und RF 75‑300 mm für flexible Brennweiten

Die Aktion in Kooperation mit BRACK. ist vom 26.6. bis 5.7.2026 gültig und solange Vorrat.

Preis mit PCtipp-Abo: 649.– statt 899.– Franken

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