FRITZ! bringt grosses Update FRITZ!OS 8.50

Das grosse Update bietet eine breite Palette an Funktionserweiterungen, die von verbesserten Diagnose-Tools bis hin zu erweiterten Smart-Home-Automatisierungen reichen. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt auf der gesteigerten Stabilität und Sicherheit des Heimnetzes. Durch neue DNS-Filtermechanismen, optimierte Ausfallschutz-Optionen und eine intelligente Priorisierung von Datenströmen wird die FRITZ!Box 7690 für alle Anwendungsbereiche – vom Home Office über Gaming bis zum Smart Home – noch robuster und sicherer. Anwender erhalten das FRITZ!OS 8.50 automatisch bei aktivierter Auto-Update-Funktion oder direkt nach einem Klick auf «Update starten» über die Benutzeroberfläche «fritz.box». Weitere Infos über alle Neuerungen und Verbesserungen finden sich unter fritz.com/fritz-os.

Neue DNS-Filter: FRITZ!Box schützt vor unerwünschten Inhalten

Mit FRITZ!OS 8.50 erhält die FRITZ!Box 7690 die Möglichkeit, den Zugriff von Heimnetzgeräten wie Smartphones oder Computern auf bestimmte Internetadressen (sogenannte Domains) zu blockieren. Die FRITZ!Box unterstützt dabei gängige Standards, um Listen mit unerwünschten Domainnamen einzulesen und zu verarbeiten. Anwender können auch auf öffentlich verfügbare DNS-Filterlisten zurückgreifen, um beispielsweise Werbung, Tracker und Schadsoftware auszufiltern – oder auch Phishing-Seiten, Botnets oder andere unerwünschte Inhalte. Diese Funktion wird im Rahmen des Roll-outs schrittweise für weitere ausgewählte Modelle bereitgestellt. Ruft ein Gerät im Heimnetz eine gesperrte Adresse auf, blockiert die FRITZ!Box die Anfrage automatisch.

Neuer «Smart Check» für Status-Quo-Anzeigen zuhause und mehr Service

Mit dem neuen Smart Check zeigt die MyFRITZ!App den aktuellen Zustand der FRITZ!Box direkt auf dem Startbildschirm der App an. So erhalten Nutzer von FRITZ!-Produkten in verschiedenen Themenkategorien wie Internet, Telefonie, Heimnetz, WLAN, LAN, USB, Smart Home und Sicherheit hilfreiche Empfehlungen, Hinweise und Warnungen – jeweils mit konkreten Hilfestellungen zur schnellen Umsetzung. Der Smart Check weist beispielsweise auf die fehlende Mesh-Verbindung zu einem Repeater hin oder gibt Tipps, wie sich ungewünschte Anrufe zu Sonderrufnummern blockieren lassen. Auf der Startseite der App wird der aktuelle Smart-Check-Status auf einen Blick sichtbar – ein Tipp auf «Smart Check» öffnet die vollständige Auswertung.

Automatische Priorisierung für stabile Videokonferenzen oder Online-Gaming-Sessions

Keine Verzögerungen mehr bei wichtigen Videokonferenzen im Home Office oder in der Gaming-Session: Ergänzend zur bisherigen Gerätepriorisierung ermöglicht FRITZ!OS 8.50 nun auch eine automatische Priorisierung von echtzeitrelevanten Anwendungen. Die FRITZ!Box erkennt automatisch Anwendungen wie Gaming oder Videokonferenzen und priorisiert diese innerhalb des Heimnetzes vollständig automatisch, so dass die Verbindung stabil bleibt. Läuft gerade eine solche Verbindung, wird die aktive Priorisierung direkt in der Benutzeroberfläche am jeweiligen Netzwerkgerät angezeigt und kann auch noch bis zu 24 Stunden später nachvollzogen werden. Die automatische Priorisierung wird in den kommenden Wochen für ausgewählte Modelle eingeführt.

Ausfallschutz jetzt auch für FRITZ!Box-4G- und -5G-Modelle

Mit FRITZ! Failsafe – dem Ausfallschutz der FRITZ!Box – bleiben FRITZ!-Anwender bereits heute immer online. Ab FRITZ!OS 8.50 ist es nun möglich, FRITZ! Failsafe direkt auf den FRITZ!Box-4G- und -5G-Modellen zu nutzen. Dazu haben diese Mobilfunkgeräte erstmals die Möglichkeit erhalten, einen Internetzugang über einen LAN-Anschluss zu nutzen, zum Beispiel via vorgeschaltetem ONT an einem Glasfaseranschluss. Dank FRITZ! Failsafe ist dann sichergestellt, dass bei einer Störung der Festnetzverbindung die Mobilfunkverbindung vorübergehend die Internetversorgung im Heimnetz übernimmt.

FRITZ!Fon wird intuitiver: Neuer Modus vereinfacht Telefonie und Notrufe

Das FRITZ!OS 8.50 macht auch die Telefonie mit dem FRITZ!Fon noch zugänglicher: Der neue «Einfache Modus» reduziert die Menüführung auf das Wesentliche und maximiert die Bedienbarkeit. Nach Aktivierung können die Auswahltasten als Schnellwahltasten genutzt werden, wobei jede Taste mit einer Rufnummer oder einer Funktion belegt werden kann. Ein besonderes Sicherheits- bzw. Komfort-Feature ist der integrierte SOS-Ruf: Hier lassen sich bis zu vier Notfallkontakte hinterlegen, die das Telefon im Ernstfall automatisch nacheinander kontaktiert. Durch die flexible Konfiguration der Anrufintervalle wird wertvolle Zeit in Notsituationen gespart. Das Update richtet sich gezielt an Nutzer, die Wert auf eine barrierefreie und unkomplizierte Handhabung legen.

Neue Automatisierungen im Smart Home

Ab FRITZ!OS 8.50 können vordefinierte Automatisierungen wie «Haus verlassen», «Nach Hause kommen» oder «Urlaub» können mit wenigen Klicks angelegt und mit Zonen (Geofences), die zuvor in der FRITZ!App Smart Home eingerichtet wurden, ausgelöst werden. Ausserdem lassen sich mit dem nächsten Update für Routinen mehrere Auslöser kombinieren, darunter auch auf dem Smartphone definierte Zonen. So lässt sich beispielsweise einstellen, dass eine Routine erst dann aktiv wird, wenn alle Bewohner das Haus verlassen haben.

Darüber hinaus kann die FRITZ!Box 5690 Pro nun als Matter-Bridge eingesetzt werden. Dadurch lassen sich alle FRITZ!-Smart-Home-Geräte und kompatible Smart-Home-Geräte anderer Hersteller, die an der FRITZ!Box 5690 Pro angemeldet sind, in ein bestehendes Matter-Netzwerk von Apple Home, Google Home oder Amazon Alexa integrieren. Nutzer profitieren dadurch auch von der Sprachsteuerung.

