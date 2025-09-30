Fritz! startet eigenen Online-Shop

Fritz! erweitert seinen Vertrieb um einen eigenen Online-Shop. Im Oktober 2025 können Kunden Router, Repeater und weitere Produkte direkt auf fritz.com bestellen. Der Start erfolgt parallel in neun europäischen Ländern, darunter Deutschland, Österreich, die Schweiz und Spanien.

Das Unternehmen begründet den Schritt mit einem häufig geäusserten Kundenwunsch nach einer direkten Kaufmöglichkeit auf den Produktseiten. Der neue Shop soll eine umfassende Beratung und Services bieten – von telefonischer Unterstützung über schnellen Versand bis hin zur unkomplizierten Retourenabwicklung. Auch die bekannte Wissensdatenbank unter fritz.com/service bleibt erhalten.

Strategisch versteht Fritz! den eigenen Shop als Baustein, um die Markenpräsenz in Europa zu stärken und neue Wachstumsfelder zu erschliessen. Für den Fachhandel stellt sich jedoch die Frage, wie sich der Direktvertrieb auf bestehende Partnerschaften auswirkt. Über viele Jahre haben Distributoren und Händler die starke Marktstellung von Fritz!-Produkten im deutschen TK- und IT-Handel mit aufgebaut.

Offen bleibt, ob Fritz! im eigenen Shop Sonderkonditionen oder exklusive Angebote einführt, die den Handel schwächen könnten. Selbst wenn dies nicht der Fall ist, sorgt allein die zusätzliche Sichtbarkeit des Direktkanals für eine veränderte Wettbewerbssituation.