Gaming-PC: Captiva R92-912 für 749 Franken

Gaming-PC: Captiva R92-912

Suchen Sie einen Gaming-PC, der Sie ohne Umwege direkt ins Spiel bringt? Mit dem AMD Ryzen 7 5700X Prozessor und der NVIDIA GeForce RTX 5060 Grafikkarte erleben Sie packende Abenteuer in gestochen scharfen Details und flüssigen Bildfolgen. Die 32 GB RAM und 1 TB SSD sorgen dafür, dass auch grosse Spielewelten blitzschnell laden und Sie stets reaktionsschnell bleiben, egal ob im Gefecht oder beim Erkunden.

Merkmale

CPU: AMD Ryzen 7 5700X mit 3,4 GHz Taktfrequenz

Nvidia Geforce RTX 5060 für beeindruckende Grafiken

32 GB RAM und 1-TB-SSD für schnellen Zugriff

Windows 11 Home (vorinstalliert)

Preis mit PCtipp-Abo: 749.– statt 1179.– Franken

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