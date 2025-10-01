1. Okt 2025
Lesedauer 2 Min.
Noch 4 Tage - Abobonus
Gaming-PC: Captiva R92-912 für 749 Franken
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Gaming-PC: Captiva R92-912
Suchen Sie einen Gaming-PC, der Sie ohne Umwege direkt ins Spiel bringt? Mit dem AMD Ryzen 7 5700X Prozessor und der NVIDIA GeForce RTX 5060 Grafikkarte erleben Sie packende Abenteuer in gestochen scharfen Details und flüssigen Bildfolgen. Die 32 GB RAM und 1 TB SSD sorgen dafür, dass auch grosse Spielewelten blitzschnell laden und Sie stets reaktionsschnell bleiben, egal ob im Gefecht oder beim Erkunden.
Merkmale
- CPU: AMD Ryzen 7 5700X mit 3,4 GHz Taktfrequenz
- Nvidia Geforce RTX 5060 für beeindruckende Grafiken
- 32 GB RAM und 1-TB-SSD für schnellen Zugriff
- Windows 11 Home (vorinstalliert)
Preis mit PCtipp-Abo: 749.– statt 1179.– Franken
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