Gemini für Mac kommt als systemeigene Desktop-App, mit der man mehr erledigen kann, ohne seinen Arbeitsablauf zu unterbrechen. Gemini lässt sich mit einer simplen Tastenkombination (Option-Taste + Leertaste) direkt neben anderen Apps aufrufen, die man gerade verwendet.

Ausserdem kann man seine Fenster ganz einfach freigeben, damit Gemini den Kontext versteht und einen genau bei dem unterstützen kann, was auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Die neue Desktop-App steht Nutzerinnen und Nutzern mit macOS-Version 15 und höher weltweit kostenlos zur Verfügung.

Man kannst die App direkt unter gemini.google/mac herunterladen.

https://blog.google/innovation-and-ai/products/gemini-app/gemini-app-now-on-mac-os/

