Global Close Your Rings Day auf der Apple Watch

In den vergangenen zehn Jahren haben Aktivitätsringe auf Apple Watch eine einfache, ansprechende und anpassbare Möglichkeit für Nutzer geboten, den ganzen Tag über aktiv zu bleiben. Um zu zeigen, wie ein aktiver Lebensstil zu einem gesünderen Leben führen kann, werden alle Apple Watch Träger am 24. April dazu ermutigt, ihre Aktivitätsringe zu schliessen, um eine spezielle, limitierte Auszeichnung zum Global Close Your Rings Day sowie animierte Sticker für Nachrichten zu erhalten.