Gmail: Wegwerf-Adressen einrichten

Wenn man sich irgendwo im Internet registrieren und dazu eine E-Mail-Adresse angeben muss, ist das manchmal zwiespältig, da man vielleicht Werbung oder Spam befürchtet. Eine Wegwerf-Adresse eignet sich nur bedingt, da man auch erwünschte Post erhält.

Was vielen nicht bekannt ist: Der Anbieter Google Mail/Gmail erlaubt auch Aliase – und zwar ohne vorheriges Einrichten. Registrieren Sie sich z.B. in einem Forum, können Sie Ihre E-Mail-Adresse mit einem Alias versehen. Das geht so:

Geben Sie Ihre normale Gmail-Adresse ein und versehen Sie diese mit einem + und dem gewünschten Alias, also z.B. max.mustermann+forum@gmail.com

Die E-Mail wird trotzdem in Ihrem Postfach ankommen. Damit Ihre Inbox aber nicht überflutet wird, erstellen Sie einen Filter. Das geht so:

Tippen Sie folgende Parameter in das Gmail-Suchfenster ein: to:max.mustermann+forum@gmail.com Klicken Sie auf das kleine Dreieck rechts im Suchfenster und wählen Sie den Punkt Filter mit diesen Suchkriterien erstellen.

Nun können Sie sich mit einem Klick nur noch jene Mails anzeigen lassen, die an den entsprechenden Alias gesendet wurden. Nimmt die Werbung überhand, können Sie diesen Alias auch einfach blockieren, so sind Sie das Problem schnell los.