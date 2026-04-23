Google Cloud kündigt auf der Next ›26 den Beginn des «Agentic Enterprise» an

Gestützt auf einen einheitlichen Stack, der darauf ausgelegt ist, Intelligenz in einen Wachstumsmotor für Unternehmen zu verwandeln, ermöglichen diese Weiterentwicklungen es Organisationen, über einfache Chatbots hinauszugehen – hin zu autonomen Agenten, die wahrnehmen, schlussfolgern und handeln können, um greifbare Ergebnisse zu erzielen. Lesen Sie im Artikel alles über die Next 26.

Neuankündigungen von der Next 26:

Gemini Enterprise Agent Platform: Diese umfassende neue Plattform ermöglicht es technischen Teams, KI-Agenten zu erstellen, zu orchestrieren, zu steuern und zu optimieren. Sie vereint das Beste von Vertex AI mit neuen Funktionen, darunter Agent Studio, Agent-to-Agent-Orchestrierung, Agent Identity und vieles mehr.

Diese umfassende neue Plattform ermöglicht es technischen Teams, KI-Agenten zu erstellen, zu orchestrieren, zu steuern und zu optimieren. Sie vereint das Beste von Vertex AI mit neuen Funktionen, darunter Agent Studio, Agent-to-Agent-Orchestrierung, Agent Identity und vieles mehr. Gemini Enterprise App : Diese umfasst neue Funktionen, mit denen jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter KI-basierte Lösungen entwickeln kann, darunter einen neuen Agent Designer, der bei der Erstellung anspruchsvoller, auf Zeitplänen oder Triggern basierender Agenten hilft, Langzeit-Agenten zur Ausführung komplexer Geschäftsprozesse, einen Posteingang zur Verwaltung von Agentenaktivitäten, Skills zum Erstellen von Abkürzungen für sich wiederholende Aufgaben sowie Canvas zum Erstellen und Bearbeiten von Dateien, ohne die Anwendung wechseln zu müssen.

: Diese umfasst neue Funktionen, mit denen jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter KI-basierte Lösungen entwickeln kann, darunter einen neuen Agent Designer, der bei der Erstellung anspruchsvoller, auf Zeitplänen oder Triggern basierender Agenten hilft, Langzeit-Agenten zur Ausführung komplexer Geschäftsprozesse, einen Posteingang zur Verwaltung von Agentenaktivitäten, Skills zum Erstellen von Abkürzungen für sich wiederholende Aufgaben TPUs der 8. Generation : Dazu gehören TPU 8t für beschleunigtes Training und TPU 8i für kosteneffiziente Inferenz mit nahezu null Latenz, zusammen mit Speicherinnovationen wie Lustre mit einem Durchsatz von 10 Terabyte pro Sekunde sowie Netzwerkfortschritten wie Virgo Networking für Hochleistung in massivem Massstab.

: Dazu gehören TPU 8t für beschleunigtes Training und TPU 8i für kosteneffiziente Inferenz mit nahezu null Latenz, zusammen mit Speicherinnovationen wie Lustre mit einem Durchsatz von 10 Terabyte pro Sekunde sowie Netzwerkfortschritten wie Virgo Networking für Hochleistung in massivem Massstab. Agentic Data Cloud : Einführung einer KI-nativen Architektur, die es ermöglicht, Daten in der Geschwindigkeit und im Umfang zu nutzen, die von agentischer KI benötigt werden. Zu den zentralen Innovationen gehören der Knowledge Catalog zur Verankerung von Agenten im Geschäftskontext, das Data Agent Kit zur Befähigung von Fachleuten als Orchestratoren sowie ein cloudübergreifendes, KI-natives Lakehouse, das nahtlosen Datenzugriff für autonomes Handeln bietet.

: Einführung einer KI-nativen Architektur, die es ermöglicht, Daten in der Geschwindigkeit und im Umfang zu nutzen, die von agentischer KI benötigt werden. Zu den zentralen Innovationen gehören der Knowledge Catalog zur Verankerung von Agenten im Geschäftskontext, das Data Agent Kit zur Befähigung von Fachleuten als Orchestratoren sowie ein cloudübergreifendes, KI-natives Lakehouse, das nahtlosen Datenzugriff für autonomes Handeln bietet. Agentic Defense : Bereitgestellt über eine KI-gestützte Cybersicherheitsplattform, die Googles Threat Intelligence und Security Operations mit der Cloud- und KI-Sicherheitsplattform von Wiz kombiniert, um Bedrohungen zu erkennen, zu verhindern und darauf zu reagieren. Eine Reihe neuer Agenten für Bedrohungserkennung, Detection Engineering und Behebung sowie die AI-Application Protection Platform (AI-APP) von Wiz bieten autonomen Schutz vom Code über die Cloud bis zur Laufzeit in Multi-Cloud- und Hybrid-Umgebungen.

: Bereitgestellt über eine KI-gestützte Cybersicherheitsplattform, die Googles Threat Intelligence und Security Operations mit der Cloud- und KI-Sicherheitsplattform von Wiz kombiniert, um Bedrohungen zu erkennen, zu verhindern und darauf zu reagieren. Eine Reihe neuer Agenten für Bedrohungserkennung, Detection Engineering und Behebung sowie die AI-Application Protection Platform (AI-APP) von Wiz bieten autonomen Schutz vom Code über die Cloud bis zur Laufzeit in Multi-Cloud- und Hybrid-Umgebungen. Agentic Taskforce: Neue Funktionen für Google Workspace und Gemini Enterprise im Bereich Customer Experience. Zu den Highlights gehören Drive Projects, das Speicher in einen aktiven Mitarbeiter verwandelt, sowie Shopping Agents, die den gesamten Prozess von der Produktsuche bis zum Checkout per natürlicher Sprache übernehmen.

Gemini Enterprise: Das Agentic Enterprise zum Leben erwecken

Google Cloud stellt die Gemini Enterprise Agent Platform vor – eine hochentwickelte Umgebung, die technischen Teams alles Nötige bietet, um Agenten zu erstellen, zu orchestrieren und zu verwalten. Sie bietet zudem erstklassigen Zugang zu führenden Modellen, darunter Gemini 3.1 Pro, Gemini 3.1 Flash Image (basierend auf Nano Banana 2) und Lyria 3 sowie führende Modelle von Anthropics wie Claude Opus, Sonnet und Haiku. Heute fügen wir die Unterstützung für Anthropics Claude Opus 4.7 hinzu.

Die Gemini Enterprise Agent Platform basiert auf vier zentralen Säulen:

Agenten erstellen : Skalierte Bereitstellung von Agenten mithilfe des Agent Developer Kit (ADK), Agent Studio (einer neuen Low-Code-Oberfläche) und Agent-to-Agent-Orchestrierung. Die Ökosystem-Integration über den Agent Marketplace ermöglicht die sofortige Bereitstellung spezialisierter Agenten von Partnern wie Atlassian, Box, Lovable, Oracle, ServiceNow, Workday und vielen weiteren direkt aus Gemini Enterprise heraus.

: Skalierte Bereitstellung von Agenten mithilfe des Agent Developer Kit (ADK), Agent Studio (einer neuen Low-Code-Oberfläche) und Agent-to-Agent-Orchestrierung. Die Ökosystem-Integration über den Agent Marketplace ermöglicht die sofortige Bereitstellung spezialisierter Agenten von Partnern wie Atlassian, Box, Lovable, Oracle, ServiceNow, Workday und vielen weiteren direkt aus Gemini Enterprise heraus. Agenten skalieren : Vereinfacht den Weg vom Agent-Proof-of-Concept zur Produktion durch Runtime-Verbesserungen im Subsekundenbereich, Unterstützung für langlebige Agenten (bis zu sieben Tage ohne Statusverlust) und persistente Memory Banks.

: Vereinfacht den Weg vom Agent-Proof-of-Concept zur Produktion durch Runtime-Verbesserungen im Subsekundenbereich, Unterstützung für langlebige Agenten (bis zu sieben Tage ohne Statusverlust) und persistente Memory Banks. Agenten steuern : Verwaltung von Agentenflotten mit unternehmenskritischer Sorgfalt durch Agent Identity, Agent Gateway (basierend auf Model Armor) und automatisierte Agent Anomaly Detection.

: Verwaltung von Agentenflotten mit unternehmenskritischer Sorgfalt durch Agent Identity, Agent Gateway (basierend auf Model Armor) und automatisierte Agent Anomaly Detection. Agenten optimieren: Verbesserte Genauigkeit, reduzierte Latenz und Kostenkontrolle durch Agent Observability (OTel-konforme Telemetrie), automatisierte User Simulation für Stresstests und mehr – damit jeder KI-Agent wie vorgesehen funktioniert.

Ergänzend zur Gemini Enterprise Agent Platform gibt es die Gemini Enterprise App, die eine einheitliche Umgebung bietet, in der Teams mit Agenten zusammenarbeiten können. Zu den heute angekündigten neuen Funktionen der Gemini Enterprise App gehören Gemini Enterprise Projects, in denen Teams und Agenten gemeinsam an Ergebnissen arbeiten; der Canvas-Modus für interaktive Dokumentenbearbeitung in Google Workspace und Microsoft 365; Connector-Erweiterbarkeit zur Integration interner Systeme wie Salesforce, Slack und Jira; und vieles mehr.

Transformation jeder Branche

Der Übergang zum Agentic Enterprise liefert bereits Ergebnisse bei weltweit führenden Unternehmen:

Bosch weitet seine Innovationen vom Elektrowerkzeugbereich auf den Bereich Notfall- und Sicherheitstechnik aus. Durch die Integration von Gemini Enterprise in AskBosch – die interne Plattform des Unternehmens zur Beschleunigung von KI-Projekten – können Angestellte im gesamten Unternehmen nun ihre eigenen Chatbots einsetzen.

Signal Iduna nutzt Gemini Enterprise, um seinen Kunden Versicherungsantworten 37 % schneller zu liefern.

Vodafone setzt Gemini Enterprise-Agenten ein, um Ausfälle proaktiv zu beheben und die Infrastruktur zu optimieren, wodurch die Netzzuverlässigkeit gesteigert wird.

Google Clouds Bekenntnis zu Offenheit

Google Cloud bleibt dem Prinzip der Wahlfreiheit auf jeder Ebene des Stacks verpflichtet. Kunden können aus der branchenweit grössten Vielfalt an Rechenoptionen wählen – darunter Google TPUs, Axion CPUs und die neuesten NVIDIA GPUs – sowie aus einer breiten Palette an Modellen, einschliesslich Gemini 3.1 Pro und Drittanbietermodellen.

«Die Transformation zum Agentic Enterprise ist die Zukunft jeder Organisation«, ergänzte Kurian. «Unser AI Hypercomputer liefert das Fundament, unsere Data Cloud liefert den Kontext, und unsere Agent Platform liefert die Orchestrierung. Die Technologie ist da – jetzt ist es an der Zeit, Ihren Wachstumsmotor aufzubauen.»

