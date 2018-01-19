19. Jan 2018
Lesedauer 2 Min.
News
Google-Suche auf Deutsch umstellen
Wenn Ihnen die Google-Suche auf einmal Spanisch vorkommt, liegt das meistens nur an einer Google-Einstellung. Aber nicht immer findet man diese auf Anhieb.
Wenn die Google-Suchresultate auf einmal nur in Französisch oder einer anderen Sprache angezeigt werden, verhindert in der Regel eine Programmeinstellung, dass Sie auf die deutschsprachige Seite weitergeleitet werden.
- Um die Google-Suche wieder auf Deutsch umstellen zu können, rufen Sie die offizielle Google-Startseite auf.
- Klicken Sie dort rechts unten auf den Link für die Einstellungen.
- Der obere Link ist für die Sucheinstellungen verantwortlich.
- Dann links (in der Mitte) auf den Menüpunkt für Sprachen klicken.
- Nun lässt sich die Sprache wieder auf Deutsch umstellen.
Wenn Sie mit dem Smartphone oder Tablet unterwegs sind, gelangen Sie alternativ auch über diesen Einstellungslink zu den Such-Einstellungen.
Falls nur die Menüsprache bei Google Chrome verstellt ist, beheben Sie das Problem mit diesem Tipp.
Kommentare