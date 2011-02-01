Neben Zeichenfunktionen für Geraden, Kreise, Ellipsen, Polygone und Freihandkurven stehen in Graphic Works 10 von Data Becker auch mehrere Ebenen und editierbare Textfelder bereit. Heimwerker können auf eine Bibliothek mit über 2500 DIN-/ANSI-Symbolen aus Architektur, Elektrotechnik & Co. zurückgreifen. Das Planungsprogramm enthält ferner 400 ausdruckbare Beispielprojekte für Vogelhäuser, Veloständer, Hochbetten, Sitzbänke und vieles mehr. Dank Assistenten und einer intuitiven Oberfläche soll sich Graphic Works 10 einfach bedienen lassen.