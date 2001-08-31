Gratis Vollversion von Micrografxs Picture Publisher 8

Der Micrografx Publisher 8 kann gratis von der Schweizer Vertriebs-Site heruntergeladen werden [1]. Die Version darf nur für nicht-kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Das Programm eignet sich zum Erstellen und Bearbeiten von Bildern in den verschiedensten Formaten. Falls Sie die Site beim ersten Mal nicht erreichen können, versuchen sie es einige Minuten später noch einmal.

Die Aktion wird voraussichtlich bis Ende September dauern. Wer die Gratis-Version hat, ist berechtigt, eine neuere Version des Publishers als Update statt als Vollversion zu kaufen.