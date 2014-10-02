Anzeige
Anzeige
Anzeige
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
2. Okt 2014
Lesedauer 2 Min.

News

Gratis-Wi-Fi in der Migros

Die Migros führt in rund 450 Filialen kostenloses WLAN ein und wird damit zu einem der grössten Hotspots der Schweiz.
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

In der Migros gibt es neu auch Gratis-Wi-Fi. Mit 450 Hotspots sind bereits zwei Drittel aller Migros-Filialen mit WLAN ausgerüstet. Der Rest soll in den kommenden Monaten folgen. Smartphone-Besitzer erkennen den Hotspot am Namen «MIGROS WIFI» und an Klebern in der Filiale selbst.

Das Gratis-WLAN soll einerseits den teilweise schlechten Handy-Empfang in Einkaufszentren überbrücken, jedoch auch die eigene App verbessern. «Wir wollen, dass die Kunden Preise vergleichen oder bei Migipedia kommentieren können», so Migros-Sprecherin Martina Bosshard.

Um den Migros-Hotspot nutzen zu können, müssen Sie sich mit dem Hotspot verbinden, Ihre Natelnummer angeben und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren. Daraufhin erhalten Sie eine kostenlose SMS mit dem Passwort, das für sechs Monate gültig ist. Da Migros erst Erfahrungen mit den Hotspots sammeln will, wird das kostenlose WLAN derzeit noch nicht gross beworben. In Migros-Restaurants sind WLAN-Hotspots bereits seit längerer Zeit in Betrieb.

Kommentare

Internet Mobile Sicherheit Smartphones Internet & Sicherheit Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Publireportage
Eine Kamera. Alles im Blick: Die Reolink OMVI 3i PoE
Die neue Reolink OMVI 3i PoE (P931) vereint eine 180°-Panoramakamera mit einem motorisierten PT-Objektiv. So behält die smarte Kamera gleichzeitig das grosse Ganze im Blick und verfolgt Bewegungen in Echtzeit. Sie ist ab sofort für 279 Fr. bei digitech.ch erhältlich.
4 Minuten
logo_Bule_2000x2000_web.jpg
Reolink RM
6. Jul 2026
News
Jubiläum
40 Jahre Macintosh
Am 24. Januar 1984 wurde der erste Macintosh von Apple vorgestellt. Wir gratulieren zu 40 Jahren Mac!
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
24. Jan 2024
News
Supercomputer
KI-Rechenleistung made in Switzerland
Auf dem Innovationscampus uptownBasel ist der leistungsfähigste kommerzielle KI-Supercomputer der Schweiz in Betrieb gegangen. Die Anlage bietet Unternehmen, Forschung und Behörden Zugang zu Hochleistungsrechenkapazitäten.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
10. Jul 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare