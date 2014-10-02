Gratis-Wi-Fi in der Migros

In der Migros gibt es neu auch Gratis-Wi-Fi. Mit 450 Hotspots sind bereits zwei Drittel aller Migros-Filialen mit WLAN ausgerüstet. Der Rest soll in den kommenden Monaten folgen. Smartphone-Besitzer erkennen den Hotspot am Namen «MIGROS WIFI» und an Klebern in der Filiale selbst.

Das Gratis-WLAN soll einerseits den teilweise schlechten Handy-Empfang in Einkaufszentren überbrücken, jedoch auch die eigene App verbessern. «Wir wollen, dass die Kunden Preise vergleichen oder bei Migipedia kommentieren können», so Migros-Sprecherin Martina Bosshard.

Um den Migros-Hotspot nutzen zu können, müssen Sie sich mit dem Hotspot verbinden, Ihre Natelnummer angeben und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren. Daraufhin erhalten Sie eine kostenlose SMS mit dem Passwort, das für sechs Monate gültig ist. Da Migros erst Erfahrungen mit den Hotspots sammeln will, wird das kostenlose WLAN derzeit noch nicht gross beworben. In Migros-Restaurants sind WLAN-Hotspots bereits seit längerer Zeit in Betrieb.