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Patrick Hediger
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Florian Fügemann, pte
19. Dez 2024
Lesedauer 2 Min.

Studie

Heiligabend: Kaum einer schaltet Handy aus

Nur jeder Fünfte in Deutschland schaltet sein Smartphone an Heiligabend stumm. Bei acht Prozent der Nutzer gibt es ein generelles Smartphone-Verbot zu Weihnachten, wenngleich dieses nur bei der Hälfte auch eingehalten wird.
© (Quelle: GROK)

Drei von zehn haben zwar kein Verbot, das Gerät ist aber trotzdem nicht gern gesehen (30 Prozent), wie eine neue BITKOM-Umfrage zeigt.

Zeitweiser Verzicht

Bei knapp der Hälfte wird das Smartphone zumindest zu bestimmten Zeiten beiseitegelegt, beispielsweise während des Essens (46 Prozent). Bei einem Viertel ist die erlaubte Handy-Nutzung auf das Festhalten des Abends auf Fotos und Videos begrenzt (25 Prozent). Bei vier von zehn gibt es hingegen keine Regeln zur Nutzung von Smartphones an Heiligabend.

Während ein Viertel der User das Handy zur Abendgestaltung, beispielsweise zum Abspielen von Musik oder einer Aufnahme der Weihnachtsgeschichte, benötigt, machen sechs von zehn damit Fotos und Videos vom Geschehen. Für mehr als zwei Drittel ist das Smartphone wichtig, um auch während des Heiligen Abends Kontakt mit der Familie und Freunden zu halten.

Unfrieden vorbeugen

"Smartphones können das Weihnachtsfest durchaus bereichern. Ratsam ist aber in jedem Fall, vorher über die Nutzung zu sprechen, damit es keinen Unfrieden gibt", sagt BITKOM-Experte Sebastian Klöss. Knapp zwei Drittel der Smartphone-Nutzer, die Heiligabend feiern, möchten sich nämlich auch trotz Weihnachtsfest nicht in ihrer Nutzung einschränken (63 Prozent). (pressetext.com)

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