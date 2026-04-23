Home 26: neuer Messe-Stern in Zürich

Die Veranstaltung in Oerlikon bildete ein breites Spektrum hochkarätiger Produkte ab – von Infrastrukturlösungen für Netzwerke und Smart Home über autonome Robotertechnik bis hin zu klassischen Segmenten wie Gaming-Hardware und Kaffeemaschinen. Als Medienpartner begleitete auch der PCtipp die Veranstaltung.

Im «erweiterten Sinn» war die viertägige Messe in zwei Segmente geteilt. Am Samstag und Sonntag stand das Privatpublikum (B2C) im Fokus, während der Montag und Dienstag hauptsächlich dem Fachpublikum vorbehalten blieb. Diese Aufteilung ermöglichte es den Besuchern am Wochenende, Produkte wie Gaming-Notebooks, Haushaltshilfen und Lifestyle-Gadgets im direkten Vergleich zu erleben (und Geräte - meist mit einem satten Messerabatt - direkt zu kaufen). Zu Wochenbeginn verlagerte sich der Schwerpunkt dann auf den Handel, Herstellern bis hin zur Fachpresse, um neue respektive zukünftige Geräte, die sich im Schweizer Markt etablieren wollen, in Augenschein zu nehmen.