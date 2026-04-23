Schweizer Smart-Home-/Robot-Leitmesse
Home 26: neuer Messe-Stern in Zürich
Die Veranstaltung in Oerlikon bildete ein breites Spektrum hochkarätiger Produkte ab – von Infrastrukturlösungen für Netzwerke und Smart Home über autonome Robotertechnik bis hin zu klassischen Segmenten wie Gaming-Hardware und Kaffeemaschinen. Als Medienpartner begleitete auch der PCtipp die Veranstaltung.
Im «erweiterten Sinn» war die viertägige Messe in zwei Segmente geteilt. Am Samstag und Sonntag stand das Privatpublikum (B2C) im Fokus, während der Montag und Dienstag hauptsächlich dem Fachpublikum vorbehalten blieb. Diese Aufteilung ermöglichte es den Besuchern am Wochenende, Produkte wie Gaming-Notebooks, Haushaltshilfen und Lifestyle-Gadgets im direkten Vergleich zu erleben (und Geräte - meist mit einem satten Messerabatt - direkt zu kaufen). Zu Wochenbeginn verlagerte sich der Schwerpunkt dann auf den Handel, Herstellern bis hin zur Fachpresse, um neue respektive zukünftige Geräte, die sich im Schweizer Markt etablieren wollen, in Augenschein zu nehmen.
Messechef Ilia Mourdzidis (geschäftsführender Vorstand des Vereins Home Fair Switzerland) zog ein positives Fazit der diesjährigen Durchführung. Er zeigte sich sowohl mit der Besucheranzahl als auch mit der Qualität des Publikums zufrieden. Für das kommende Jahr plant die Home Fair Switzerland weiter zu expandieren: «Ziel ist es, die Anzahl der teilnehmenden Hersteller zu steigern und so das Angebot für das Publikum weiter auszubauen, um der dynamischen Entwicklung im Bereich der Heim- und Haustechnik Rechnung zu tragen», so Mourdzidis.
Technologische Schwerpunkte und Aussteller
Unterm Strich zeichnete sich die Messe durch eine hohe Dichte an Innovationen aus, die den gesamten Lebensbereich abdeckten. PCtipp hat im Folgenden eine Auswahl der Hersteller und ihrer Produkte aufgelistet:
- Medion: Das Unternehmen präsentierte ein vielseitiges Portfolio, das von leistungsstarken Gaming-PCs und Notebooks der ERAZER-Serie bis hin zu vernetzten Haushaltsgeräten (Smarte Kühlbox, mobiler Geschirrspüler, usw.) reichte. Ein Schwerpunkt lag zudem auch auf der Integration von Smart-Home-Lösungen, die eine intuitive Steuerung ermöglichen.
- Computerworks: Im Bereich Lifestyle und Home-Security zeigte Computerworks ein breites Sortiment an vernetzten Geräten. Zu den Highlights gehörte eine mobile Espresso-Maschine, Reinigungssysteme/Sauger von Shark, intelligenten Türschlösser von Nuki, moderne Beleuchtungslösungen und Wecker sowie die Sicherheitskameras von Reolink, die als zentrale Komponenten moderner Gebäudeüberwachung/Security-Cams fungierten.
- Dreame & Mova: Beide Aussteller demonstrierten den aktuellen Stand der vollautomatisierten Bodenreinigung im Innen-/Aussenbereich. Im Fokus standen App-gesteuerte Saug- und Wischroboter sowie Rasenmäher mit multifunktionalen Stationen, die durch ihre Saugkraft und «intelligente» Raumerfassung respektive Mähleistung und Steigqualitäten überzeugten. Mova fokussiert hingegen auf Preis-Leistung. Gezeigt wurden hier solide Nass-Trocken-Sauger und Roboterlösungen mit aktueller Technik.
- iRobotics: Unter der Führung von Marco Caviglia präsentierte iRobot (bekannt für die Roomba-Serie) massgeschneiderte Smart-Home-Roboter für unterschiedliche Einsatzgebiete. Neben den klassischen Saugrobotern für den Innenraum wurden auch Lösungen für den Aussenbereich gezeigt, darunter automatisierte Rasenmäher, Poolreiniger sowie spezialisierte Nass-Trockenreiniger für Hartböden aller Art.
- Fritz (ex. AVM): Der Hersteller thematisierte die notwendige Infrastruktur für das vernetzte Heim. Im Mittelpunkt standen Router für den Wi-Fi-7-Standard, In- und Outdoor-Repeater, die als stabile Basis für Smart-Home-Anwendungen, Streaming und latenzfreies Gaming dienen.
- Jura: Während Haier mit KI-gesteuerten Grossgeräten wie Kühlschränken und Waschmaschinen die energetische Effizienz in den Fokus rückte, setzte Jura auf Präzision im Kaffeesegment. Die neuen Vollautomaten verfügten über optimierte Mahlwerke und digitale Steuerungskonzepte für den Premium-Bereich.
- beurer: Der Spezialist für Health- und Wellness-Produkte demonstrierte die Vernetzung von Gesundheitsdaten durch smarte Diagnosegeräte, die eine nahtlose Übertragung an mobile Endgeräte ermöglichen.
- bamix: Der Schweizer Hersteller bamix bietet Stabmixer an, um damit «mühelos» zu mixen, hacken, emulgieren, reiben und pulverisieren. Die Geräte sind universell einsetzbar – von der Küche über den Grill bis hin zum Camping
- EP Partner: Die Fachhandelskooperation präsentierte Dienstleistungen für den stationären Handel, um durch spezialisierte Beratung und umfassende Servicepakete die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber reinen Online-Plattformen zu stärken
Fazit
Die Home 26 bewies eindrucksvoll, dass eine spezialisierte Schweizer Messe einen entscheidenden Mehrwert bietet und weit über eine reine Produktschau hinausgeht. Mit ihrem Fokus auf die intelligente Vernetzung sämtlicher Lebensbereiche hinterliess die Veranstaltung einen markanten Smart-Home-Fussabdruck in der Messelandschaft und positioniert sich als zentrale Plattform für die Zukunft des Wohnens. Dabei profitierten die Hersteller von der Messebühne, auf der sie ihre Anwendungen respektive Systeme präsentierten, vor allem aber auch direkt erlebbar machten. Das ist heutzutage wichtiger denn je, und ein klarer Pluspunkt für das Fachpublikum wie auch private Endnutzer, für die die Veranstaltung quasi als wertvolle Orientierung im schnell laufenden, technologisch anspruchsvollen Markt dient. Die Rechnung, die Messe als zentraler Innovationsmotor, Mischung aus Live-Vorführungen sowie direkter Kontaktstelle zwischen Anbietern und Kunden zu positionieren, ging auf.
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