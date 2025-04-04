HP ProBook 460 G11 9X2H8ES für 799 Franken

Der HP ProBook 460 G11 ist ideal für Profis, die Leistung und Zuverlässigkeit suchen. Ausgestattet mit einem Intel Core Ultra 7 155U 16-Kern-Prozessor, bietet er die nötige Power für anspruchsvolle Anwendungen und Multitasking. Mit 16 GB DDR5-RAM und einer 512 GB SSD mit PCIe/NVMe-Anbindung ermöglicht er schnelle Datenverarbeitung und ausreichend Speicherplatz.

Merkmale

Entspiegeltes 16-Zoll-Display mit hoher WUXGA-Auflösung

16 GB DDR5-Arbeitsspeicher und 512-GB-SSD

Prozessor: Intel Core Ultra 7 (16 Kerne) mit bis zu 4,8 GHz

Windows 11 Pro (vorinstalliert)

Nvidia GeForce RTX 2050 mit 4 GB GDDR6-Grafik

Die Aktion in Kooperation mit BRACK.CH ist gültig vom 28. März – 6. April 2025 und gültig so lange Vorrat.

Preis mit PCtipp-Abo: 799.– statt 1349.– Franken

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