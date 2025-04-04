4. Apr 2025
Lesedauer 2 Min.
Noch 4 Tage - Abobonus
HP ProBook 460 G11 9X2H8ES für 799 Franken
PCtipp-Abonnenten sparen 550 Franken! Bei diesem Abobonus können Abonnenten des PCtipp exklusiv das HP ProBook 460 G11 9X2H8ESfür bloss 799 Franken bestellen.
Der HP ProBook 460 G11 ist ideal für Profis, die Leistung und Zuverlässigkeit suchen. Ausgestattet mit einem Intel Core Ultra 7 155U 16-Kern-Prozessor, bietet er die nötige Power für anspruchsvolle Anwendungen und Multitasking. Mit 16 GB DDR5-RAM und einer 512 GB SSD mit PCIe/NVMe-Anbindung ermöglicht er schnelle Datenverarbeitung und ausreichend Speicherplatz.
Merkmale
- Entspiegeltes 16-Zoll-Display mit hoher WUXGA-Auflösung
- 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher und 512-GB-SSD
- Prozessor: Intel Core Ultra 7 (16 Kerne) mit bis zu 4,8 GHz
- Windows 11 Pro (vorinstalliert)
- Nvidia GeForce RTX 2050 mit 4 GB GDDR6-Grafik
Die Aktion in Kooperation mit BRACK.CH ist gültig vom 28. März – 6. April 2025 und gültig so lange Vorrat.
Preis mit PCtipp-Abo: 799.– statt 1349.– Franken
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