Huawei stellt neue Watch Ultimate 2 vor

Mit der Watch Ultimate 2 hat Huawei sein neues High-End-Modell vorgestellt. Nach Angaben des Unternehmens ist es die erste Smartwatch, die eine sonarbasierte Kommunikation unter Wasser ermöglicht. Nachrichten und Emojis lassen sich damit bis zu einer Tiefe von 150 Metern an andere Geräte in einem Umkreis von 30 Metern senden. Ergänzend bietet die Uhr eine SOS-Funktion mit Reichweite bis 60 Meter. Zielgruppe sind vor allem Taucherinnen und Taucher, die zusätzliche Sicherheit beim Einsatz in grossen Tiefen suchen.

Stabile Verbindung im Outdoor-Einsatz

Neben den Tauchfunktionen hebt Huawei die verbesserte Konnektivität hervor. Ein Gap-Antennensystem soll für stabile Signale sorgen, auch in abgelegenen Regionen. Unterstützt wird dies durch das sogenannte Sunflower-Positionierungssystem, das auf Dual-Band, fünf Satellitennetze und spezielle Algorithmen zurückgreift. Mit eSIM-Funktion kann die Uhr unabhängig vom Smartphone telefonieren. Zudem ist eine KI-gestützte Geräuschunterdrückung integriert. Ergänzt wird die Ausstattung durch Sturzerkennung, Notfall-SOS und Höhenüberwachung.

Das Gehäuse besteht aus einer zirkoniumbasierten Metalllegierung, die Lünette aus Nanokristallkeramik, ergänzt durch ein Saphirglas. Angeboten wird die Watch Ultimate 2 in Blau und Schwarz. Für die Laufzeit nennt Huawei bis zu 11 Tage im Energiesparmodus und rund 4,5 Tage bei normaler Nutzung.

Gesundheits- und Fitnessfunktionen

Die Uhr ist mit dem hauseigenen TruSense-System ausgestattet, das mithilfe sensibler Rückseitenmodule zentrale Gesundheitswerte erfassen soll. Dazu zählen SpO₂-Werte in Echtzeit, Herzfrequenzmessung, Schlafanalyse und weitere Parameter, die über die Health-Glance-Funktion angezeigt werden. Auch Golferinnen und Golfer sollen profitieren: HD-Karten für Golfplätze sind integriert.

Die Huawei Watch Ultimate 2 ist ab sofort erhältlich. Die Preise starten bei 899 Euro, abhängig von der Ausführung. Der Verkauf erfolgt über den Huawei Online Store, den Flagship Store in Berlin sowie über bekannte Händler und Online-Plattformen.

In der Schweiz ist die Uhr noch nicht bei Huawei gelsitet, bei Digitec kann sie aber schon bestellt werden.