Idealer Laufschuh aus dem 3D-Drucker

Einen gut passenden Schuh, der die Bewegungen des Läufers unterstützt und zudem aus dem 3D-Drucker kommt, haben Ingenieure am Massachusetts Institute of Technology (MIT) realisiert. Das ermöglicht künftig hochgradig individuelle Massschuhe auf Knopfdruck.

Laufstil und Schuh simuliert

In den neuen Algorithmus der MIT-Forscher lassen sich persönliche Merkmale des künftigen Schuhbesitzers eingeben - so zum Beispiel Grösse, Gewicht und andere Masse sowie Schuheigenschaften wie Steifigkeit und Federung. Mit diesen Daten simuliert die Software den Laufstil des Menschen und wie er sich in einem bestimmten Schuh bewegen würde.

In Iterationsschritten nähert sich die Software dann dem idealen Schuh. Der beste Schuh löst die beste Leistung des Läufers aus. Darunter ist der Grad zu verstehen, um den der Energieverbrauch des Menschen verringert wird.

Werkzeug für Schuh-Designer

Während die Simulations-Software Veränderungen im Gang eines Läufers genau nachbilden kann, wenn dieser unterschiedliche Schuhe trägt, ist sie beim Vergleich von zwei unterschiedlichen Schuhtypen, die es im Geschäft zu kaufen gibt, weniger erfolgreich. Laut den Forschern könnte die Software daher am besten von Schuh-Designern genutzt werden, die individuelle Modelle anfertigen.

"Unser Modell könnte ihnen helfen, wirklich neuartige Schuhe zu entwerfen, die leistungsstark sind. Wir stellen uns vor, dass wir den für einen Läufer am besten passenden Schuh drucken, wenn er uns ein Video von sich selbst beim Laufen schicken würde", sagt Sarah Fay, Postdoktorandin im Sports Lab des MIT und am Institute for Data, Systems and Society.