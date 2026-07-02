IFA 2026 im Wandel: Samsung fehlt, Xiaomi kommt

Gestern hat die IFA offiziell ihre Saison eröffnet – mit dem Kick-Off im Berliner Futurium, unter dem Claim «The future is now». Die Botschaft von Leif Lindner, CEO der IFA Management GmbH, war selbstbewusst: 102 Prozent der verfügbaren Fläche sind vergeben, die grossen Themen KI, Smart Home und Robotics dominieren die Agenda. Am 4. September öffnet die IFA für fünf Tage ihre Tore. Doch die Messe, die sich da öffnet, ist nicht mehr dieselbe wie vor ein paar Jahren.

Samsung verlässt den CityCube

Die auffälligste Veränderung dieser Saison betrifft Samsung. Der weltgrösste TV-Hersteller, seit Jahren einer der prägenden Aussteller der IFA, wird in diesem Jahr nicht wie gewohnt im CityCube vertreten sein. Aus Branchenkreisen ist zu hören, dass Samsung einen eigenen Auftritt ausserhalb des Messegeländes plant. Konkret wird das Humboldt Carré gehandelt, rund 40 Minuten vom Messegelände entfernt. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Hintergrund soll ein strategischer Kurswechsel im Samsung-Konzern sein: Der neue weltweite CEO setzt auf eigene Formate statt Messepräsenz. Samsung soll im Creator Hub der IFA als Hauptsponsor präsent sein, und das IFA-Ticket soll Zugang zur Samsung-Veranstaltung ermöglichen. Formal bleibt Samsung damit Teil der IFA, physisch ist der Abstand jedoch erheblich.

Euronics-Vorstandssprecher Benedict Kober hat das auf der Euronics Summer Convention in Mallorca kommentiert: «Wir haben Samsung gegenüber klar kommuniziert, was wir davon halten. Wir haben gesagt: Leute, ich glaube nicht, dass ihr euch damit einen Gefallen tut. Weil kein Händler wird aus meiner Sicht das Messegelände verlassen, um zu Samsung und wieder zurück aufs Messegelände zu fahren.» Lindner selbst hat die Lösung als Kompromiss bezeichnet, also als beste verfügbare Option, nicht als Wunschergebnis.

Wer kommt

Xiaomi debütiert auf der IFA 2026. Der chinesische Konzern präsentiert erstmals sein Ökosystem «Human × Car × Home» dem europäischen Publikum: die Verbindung von persönlichen Endgeräten, Smart Home und vernetzter Mobilität. Für TK-Händler ist das keine abstrakte Zukunftsvision: Xiaomi ist im Smartphone-Segment längst ein relevanter Wettbewerber, und das vernetzte Ökosystem, das das Unternehmen in Berlin zeigen will, zielt direkt auf Produktkategorien, die der Fachhandel täglich verkauft. Zwischen 2026 und 2028 sollen 7,4 Milliarden Euro in KI-Forschung und Entwicklung investiert werden. Mehrere Europa-Premieren sind für September angekündigt.

TikTok Shop ist in der Retail Innovation Zone vertreten. Discovery Commerce – der Kauf, der direkt aus dem Content-Erlebnis entsteht – ist für den Fachhandel ein Thema, das er verstehen muss, auch wenn er selbst nicht auf TikTok verkauft.

Robotics zieht erneut ein: Die IFA plant einen Robotics-Laufsteg mit bis zu 20 Herstellern. Humanoide Systeme dienen ein Publikumsmagnet, aber auch als Vorgeschmack auf eine Technologie, die den Handel mittelfristig verändern wird. Robocup, der Roboter-Fussball-Wettbewerb, soll als weiteres Medienthema für Aufmerksamkeit sorgen. AMD ist nach einer Pause wieder dabei, Sigma hat nach seinem Auftritt im Creator Hub des Vorjahres nun einen eigenen Stand.