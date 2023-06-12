Alles-in-Einem PDF-Editor für PC, Android, Mac und iOS (54% Rabatt)

2. PDFs in beliebige Formate umwandeln

Manchmal möchtest du vielleicht eine PDF-Datei auf deinem Apple-Gerät umwandeln, um sie schnell anzusehen oder zu teilen. In diesem Fall kannst du mit UPDF deine PDF-Dateien in die Formate Excel, RTF, TXT, PPT und Word sowie in das PDF/A-Format umwandeln, um sie zu archivieren und langfristig aufzubewahren. Darüber hinaus ist UPDF eines der wenigen Programme, die PDF in Bildformate wie JPG, GIF, BMP, PNG und TIFF umwandeln können. Und ja, mit UPDF kannst du deine PDF ausserdem in XML und HTML kodieren.

3. Gescannte Dateien mit OCR in bearbeitbare PDFs umwandeln

OCR (optische Zeichenerkennung) ist ein KI-gestütztes Verfahren, das Bildtexte in lesbare und durchsuchbare Texte umwandelt. Oder anders ausgedrückt: Du kannst UPDF verwenden, um Texte aus deinen PDF-Dateien zu extrahieren und sie entsprechend zu bearbeiten. Weiterhin kannst du das Programm anweisen, nur Texte auf Bildüberlagerungen zu scannen und zu extrahieren und den Seitenbereich vor dem Scannen der PDF-Datei auszuwählen. Ausserdem unterstützt die OCR-Funktion bis zu 38 Sprachen.

4. PDFs organisieren

Das Organisieren von PDF-Dateien kann mit dem falschen Programm eine entmutigende und zeitraubende Aufgabe sein. Mit UPDF ist es jedoch ganz einfach, deine PDF-Dateien zu verwalten, damit sie optisch ansprechender und professioneller aussehen. Mit UPDF kannst du zum Beispiel leere PDF-Seiten einfügen oder eine neue Seite aus einem anderen Dokument importieren sowie PDF-Seiten ersetzen, extrahieren, drehen und aufteilen. Ausserdem verfügt UPDF über vier verschiedene PDF-Organisationsmodi: ungerade, gerade, hoch, quer und alle Seiten.

5. PDFs signieren, schützen und teilen

Es ist wichtig, dass du die Authentizität und Sicherheit deiner PDF-Datei gewährleisten kannst, bevor du sie online weitergibst. UPDF bietet dir deshalb unter anderem die Möglichkeit, PDF-Dateien digital zu signieren - entweder per elektronischer oder handschriftliche Unterschrift. Weiterhin kannst du mit UPDF deine PDF-Datei mit einem Öffnungs- oder Berechtigungspasswort schützen, um unbefugte Manipulationen wie Kopieren, Bearbeiten und Drucken einzuschränken. Ausserdem lässt dich das Programm deine PDF-Dateien über einen Link teilen.

6. Dateien in eine PDF-Datei kombinieren und Formulare ausfüllen

Hast du eine Sammlung von PDFs oder Bildern, die du zusammenführen möchtest? Mit UPDF kannst du mehrere Dateien problemlos zu einem schönen PDF zusammenfügen, wofür viele gängige Bildformate wie BMP, PNG, TIFF, JPEG, JPG und GIF unterstützt werden. Füge deine PDFs entweder einzeln hinzu oder lade gleich einen ganzen Ordner hoch.

Eine weitere erstaunliche Funktion von UPDF ist das Ausfüllen von Formularen in PDF-Dateien, denn UPDF kann für seine Nutzer automatisch ausfüllbare PDF-Formularfelder erkennen.