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Alles-in-Einem PDF-Editor für PC, Android, Mac und iOS (54% Rabatt)
PDF ist heutzutage eines der am häufigsten verwendeten Formate für Dokumentendateien. Mit diesem Dateiformat kannst du wichtige Informationen in einer einzigen Datei weitergeben, wie zum Beispiel Texte, Tabellen, Diagramme, Illustrationen und mehr. Um Änderungen an deinen PDFs vorzunehmen, brauchst Du jedoch leider oft die Hilfe eines Drittanbieters, denn kein System verfügt über einen integrierten PDF-Editor. Zum Glück kann dir für diese Aufgabe ein zuverlässiger PDF-Editor für Windows-, Android- und Apple-Geräte zur Seite stehen - UPDF. UPDF ist eine kostengünstige und benutzerfreundliche Alternative zu Adobe Acrobat und bietet alle nötigen Funktionen, um PDFs effizient zu bearbeiten. Lies weiter, um mehr über dieses spannende PDF-Bearbeitungsprogramm zu erfahren!
Bevor wir auf die Funktionen des Programms eingehen, wollen wir dir zunächst jedoch dieses einzigartige UPDF-Angebot vorstellen. PCtipp-Benutzer können jetzt einen exklusiven Rabatt von 54% auf eine Lizenz von UPDF für alle Plattformen erhalten.
Die Bearbeitung von PDFs auf Windows, Mac, Android und iOS war noch nie leichter als mit UPDF
Wie zu erwarten, ist die Bearbeitung von PDFs eine der Hauptfunktionen der Pro-Version von UPDF Pro. Mit diesem leistungsstarken PDF-Tool kannst du Dokumente auf Android-, iOS-, Windows- und macOS-Geräten ohne Vorkenntnisse bearbeiten. So lässt dich UPDF beispielsweise PDF-Texte ändern, indem du auf die Schaltfläche „PDF bearbeiten“ im linken Bereich klickst, um den Bearbeitungsmodus zu aktivieren. Neben dem Hinzufügen von Texten kannst du Texte auch löschen und ihre Grösse, Schriftart, Ausrichtung und vieles mehr anpassen.
Weiterhin ist es mit UPDF möglich, Bilder zu deiner PDF-Datei hinzuzufügen oder zu bearbeiten. Diese Bilder kannst du anschliessend ebenfalls bearbeiten, indem du sie drehst, zuschneidest, ersetzt und extrahierst. Du kannst mit UPDF sogar ein Bild durch einfaches Ziehen und Ablegen hinzufügen oder austauschen und ausserdem PDF-Links, Hintergründe, Wasserzeichen und Kopf-/Fusszeilen bearbeiten. Wie du siehst hat dir diese PDF-Software eine Menge Bearbeitungswerkzeuge zu bieten!
Weitere wichtige Funktionen von UPDF
1. PDFs beschriften
PDF-Anmerkungen sind eine wichtige Funktion, die du bei der Auswahl eines PDF-Editors nicht ausser Acht lassen darfst. Mit UPDF kannst du alle wichtigen PDF-Anmerkungen vornehmen, einschliesslich Kommentare, Zeichnungen und Formen. Das Programm lässt dich zudem Aufkleber, Stempel, Unterstreichungen und Durchstreichungen hinzufügen, um bestimmte Bereiche in deiner PDF-Datei besonders hervorzuheben. Mit UPDF kannst du auch unerwünschte Anmerkungen wie unnötige Aufkleber oder Durchstreichungen, die deine Arbeit unprofessionell aussehen lassen, auswählen und entfernen.
2. PDFs in beliebige Formate umwandeln
Manchmal möchtest du vielleicht eine PDF-Datei auf deinem Apple-Gerät umwandeln, um sie schnell anzusehen oder zu teilen. In diesem Fall kannst du mit UPDF deine PDF-Dateien in die Formate Excel, RTF, TXT, PPT und Word sowie in das PDF/A-Format umwandeln, um sie zu archivieren und langfristig aufzubewahren. Darüber hinaus ist UPDF eines der wenigen Programme, die PDF in Bildformate wie JPG, GIF, BMP, PNG und TIFF umwandeln können. Und ja, mit UPDF kannst du deine PDF ausserdem in XML und HTML kodieren.
3. Gescannte Dateien mit OCR in bearbeitbare PDFs umwandeln
OCR (optische Zeichenerkennung) ist ein KI-gestütztes Verfahren, das Bildtexte in lesbare und durchsuchbare Texte umwandelt. Oder anders ausgedrückt: Du kannst UPDF verwenden, um Texte aus deinen PDF-Dateien zu extrahieren und sie entsprechend zu bearbeiten. Weiterhin kannst du das Programm anweisen, nur Texte auf Bildüberlagerungen zu scannen und zu extrahieren und den Seitenbereich vor dem Scannen der PDF-Datei auszuwählen. Ausserdem unterstützt die OCR-Funktion bis zu 38 Sprachen.
4. PDFs organisieren
Das Organisieren von PDF-Dateien kann mit dem falschen Programm eine entmutigende und zeitraubende Aufgabe sein. Mit UPDF ist es jedoch ganz einfach, deine PDF-Dateien zu verwalten, damit sie optisch ansprechender und professioneller aussehen. Mit UPDF kannst du zum Beispiel leere PDF-Seiten einfügen oder eine neue Seite aus einem anderen Dokument importieren sowie PDF-Seiten ersetzen, extrahieren, drehen und aufteilen. Ausserdem verfügt UPDF über vier verschiedene PDF-Organisationsmodi: ungerade, gerade, hoch, quer und alle Seiten.
5. PDFs signieren, schützen und teilen
Es ist wichtig, dass du die Authentizität und Sicherheit deiner PDF-Datei gewährleisten kannst, bevor du sie online weitergibst. UPDF bietet dir deshalb unter anderem die Möglichkeit, PDF-Dateien digital zu signieren - entweder per elektronischer oder handschriftliche Unterschrift. Weiterhin kannst du mit UPDF deine PDF-Datei mit einem Öffnungs- oder Berechtigungspasswort schützen, um unbefugte Manipulationen wie Kopieren, Bearbeiten und Drucken einzuschränken. Ausserdem lässt dich das Programm deine PDF-Dateien über einen Link teilen.
6. Dateien in eine PDF-Datei kombinieren und Formulare ausfüllen
Hast du eine Sammlung von PDFs oder Bildern, die du zusammenführen möchtest? Mit UPDF kannst du mehrere Dateien problemlos zu einem schönen PDF zusammenfügen, wofür viele gängige Bildformate wie BMP, PNG, TIFF, JPEG, JPG und GIF unterstützt werden. Füge deine PDFs entweder einzeln hinzu oder lade gleich einen ganzen Ordner hoch.
Eine weitere erstaunliche Funktion von UPDF ist das Ausfüllen von Formularen in PDF-Dateien, denn UPDF kann für seine Nutzer automatisch ausfüllbare PDF-Formularfelder erkennen.
Zeitlich begrenztes Sonderangebot — 54% RABAT
Nach der Installation von UPDF kannst du mit dem kostenlosen Konto grundlegende PDF-Bearbeitungsaufgaben durchführen und deine Dateien mit einem Wasserzeichen exportieren. Aufgrund der Einschränkungen der kostenlosen Testversion empfehlen wir dir jedoch, auf den UPDF Pro Plan upzugraden, wobei du aktuell von 54% Rabatt profitieren kannst. Nutze alle Funktionen von UPDF für 29,99€/Jahr und 45,99€/Dauerlizenz auf allen Plattformen. Eine einzige Lizenz lässt dich UPDF auf Windows, Mac, Android und iOS nutzen und ist zudem an eine 30-tägige Geldzurückgarantie gekoppelt. Installiere UPDF einfach auf einem neuen Gerät und du kannst genau da weitermachen, wo du aufgehört hast.
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