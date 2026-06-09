Im Test - Jabra Evolve3 85

Hörer weg, Headset auf: Microsoft Teams, Zoom und Google Meet haben die Arbeitswelt massiv verändert. In vielen Büros ist das klassische Telefon vom Schreibtisch verschwunden. Stattdessen wird via Headset direkt am PC palavert.

Weil das ständige Aufsetzen, Absetzen, Ein- und Ausschalten im Alltag zu mühsam ist, bleibt der Kopfhörer gleich den ganzen Tag auf dem Kopf. Entsprechend wichtig ist ein hoher Tragekomfort – auch bei heissen Sommertemperaturen. Genauso zentral ist die Sprachqualität, schliesslich möchte man nicht ständig beim Gegenüber nachfragen müssen. In Grossraumbüros kommen erschwerend störende Nebengeräusche hinzu: Mikrofon und Kopfhörer müssen diese effizient ausblenden. Und zu guter Letzt ist bei digitalen Sitzungen ein leicht erreichbarer Mute-Knopf Pflicht.

Unser Test verrät, wie gut das Jabra Evolve3 85 all diese Pflichtübungen meistert und ob es am Ende sogar für die Kür reicht.