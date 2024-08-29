Kampf im Schweizer Onlinehandel wird härter

Wie die Handelsgruppe Competec an Ihrer Hausmesse Connect in Zürich-Oerlikon bekannt gab, wird sie sich organisatorisch neu aufstellen. Der Grund: Weiterhin befinde sich der Handel im Umbruch: Ausländische Player würden aggressiv auf den Markt drängen und auch in der Schweiz schreite die Konsolidierung weiter voran.

PCtipp-Hardware-Chef Daniel Bader sagte schon im Juni: «Die Branche steht (immer noch) deutlich unter Druck … die Vorzeigebranche mit ihrem schimmernden Image hat bereits viele rostige Flecken bekommen.»

Das weiss auch Competec und reagiert mit einer neuen Strategie: Die beiden Marken Alltron und Brack werden gestärkt, der Name Competec verschwindet. Stattdessen tritt die Holding künftig unter dem Namen Brack Alltron auf.