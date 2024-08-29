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Sascha Zäch
29. Aug 2024
Lesedauer 3 Min.

Onlinehandel

Kampf im Schweizer Onlinehandel wird härter

Steg ist pleitegegangen, Microspot ist weg, Melectronics verschwindet … die letzten Monate waren brutal für Schweizer Elektronikhändler. Competec (Besitzer von Brack.ch und Alltron) rüstet sich auf dem hart umkämpften Markt mit einer neuen Unternehmensstrategie.
© (Quelle: Pixabay.com)

Wie die Handelsgruppe Competec an Ihrer Hausmesse Connect in Zürich-Oerlikon bekannt gab, wird sie sich organisatorisch neu aufstellen. Der Grund: Weiterhin befinde sich der Handel im Umbruch: Ausländische Player würden aggressiv auf den Markt drängen und auch in der Schweiz schreite die Konsolidierung weiter voran.

PCtipp-Hardware-Chef Daniel Bader sagte schon im Juni: «Die Branche steht (immer noch) deutlich unter Druck … die Vorzeigebranche mit ihrem schimmernden Image hat bereits viele rostige Flecken bekommen.» 

Das weiss auch Competec und reagiert mit einer neuen Strategie: Die beiden Marken Alltron und Brack werden gestärkt, der Name Competec verschwindet. Stattdessen tritt die Holding künftig unter dem Namen Brack Alltron auf.

Die neue Organisationsstruktur von Brack Alltron

 © Quelle: Brack Alltron

Laut dem neuen Brack-Alltron-CEO Stefan Fraude hielt die Organisationsentwicklung von Competec nicht mit der Marktentwicklung Schritt: Durch diverse Akquisitionen und das schnelle Wachstum habe die Komplexität in Sonderprozessen und -Strukturen in den vergangenen Jahren zugenommen. In einer Auslegeordnung sei man zum gemeinsamen Schluss gekommen, dass eine schlagkräftige und effiziente Organisation zentral sei, aber hier Defizite bestünden. Man habe sich entschieden, die Organisation anzupassen. «Wir wollen die Schweizer Handelslandschaft auch künftig entscheidend mitprägen. Dazu müssen wir uns vorwärtsbewegen», gibt sich Stefan Fraude kämpferisch.

Brack-Alltron-CEO Stefan Fraude will schlagkräftiger in die Zukunft

 © Quelle: PCtipp.ch

Competec wird neu den Namen Brack Alltron AG tragen – benannt nach den beiden Marken, die als gleichwertige Partner den Kern des Unternehmens bilden: Alltron als Distribution für Handelskunden und Brack.ch als Händler für Privat- und Geschäftsendkunden. Die Gesamtstrategie umfasst weiterhin eine starke Positionierung in sämtlichen vier Verkaufskanälen: Privatkunden, Geschäftskunden, Fachhandel und Retail.

 

Unter anderem setzt Brack Alltron auf fünf strategische Initiativen, um die Konkurrenz unter Druck zu setzen: Automation, Daten, Wachstum, Organisation und Kunden. Intern arbeitet Brack Alltron ab 1. September in der neuen Organisation, die Umfirmierung soll ihren Abschluss im ersten Quartal 2025 finden. «Das wird eine spannende, aber sicher auch anspruchsvolle Reise. Eine schlagkräftige Organisationsstruktur ist dazu von zentraler Bedeutung», so Stefan Fraude. Denn die Konkurrenz schläft nicht: Im Consumer-Bereich macht vor allem Galaxus auf dem Schweizer Markt extrem viel Druck. Hinzu kommen die Coop-Gruppe mit Interdiscount und Fust sowie aggressive ausländische Onlinehändler wie Amazon und Temu.

Die fünf strategischen Initiativen von Brack Alltron

 © Quelle: PCtipp.ch

Im Zuge der Neuorganisation von Brack Alltron gibt es ausserdem eine wichtige personelle Veränderung: Marc Isler, bisher CEO der Brack.ch AG, hat sich auf eigenen Wunsch entschieden, das Unternehmen zu verlassen.

Brack.ch-CEO Marc Isler verlässt die Brack-Alltron-Gruppe

 © Quelle: Brack Alltron

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