Im Test – Fritz!Box 4690

Wer in der Schweiz ein Internet-Abo abschliesst, erhält ein Internetmodem, das meist Router-Funktionalitäten und Wi-Fi mitbringt. Je nach Situation reicht das nicht. In grösseren oder verwinkelten Wohnungen sowie in Häusern gelangt das Funksignal nicht in jede Ecke.

Vielleicht ist der Modem-Router des Providers auch nicht mehr das neueste Modell und unterstützt nicht die aktuellen Wi-Fi-Standards. Oder wie bei mir zu Hause: Das Modem steht im Keller bei einem Verteilerkasten und speist das ganze Haus mit kabelgebundenem Internet. Doch von dort gelangen die Funksignale nicht in die oberen Stockwerke.

In all diesen Situationen muss das Wi-Fi-Signal optimiert werden. Gängige Lösungen dafür sind Repeater, Access Points oder Mesh-Adapter.

Repeater nehmen allerdings das Drahtlossignal des Modem-Routers nur entgegen, bereiten es auf und senden es weiter. Sie können auch nicht gleichzeitig senden und empfangen. Die Nachteile sind schlechtere Bandbreiten, erhöhte Latenzzeiten und Funkkollisionen. Auch der Wechsel der Endgeräte zwischen den Funkzellen klappt nicht immer reibungslos. Dafür bieten sie eine einfache, drahtlose Installation.

Besser ist ein Access Point. Er bietet die maximale Bandbreite, eine minimale Latenz und keine Funkkonflikte, da er per Kabel mit dem Modem-Router verbunden wird. Ein Nachteil bleibt jedoch: Der nahtlose Wechsel der Endgeräte zwischen Router und Access Point läuft nicht immer sauber.

Das beherrschen erst die Mesh-Adapter, die alle Vorteile eines Access Points mit dem Komfort eines Repeaters kombinieren. Allerdings sind Mesh-Systeme sehr teuer und je nach Wohnungsgrösse auch zu viel des Guten. Nicht jeder benötigt zwei oder drei zusätzliche Adapter für ein flächendeckendes WLAN.

Die eierlegende Wollmilchsau gibt es mit einer flexiblen Lösung wie der Fritz!Box 4690. Sie ist High-End-Router, Access Point, und Mesh-System in einem. Sie stellt einerseits schnelles Wi-Fi 7 bereit, erweitert das Netzwerk aber auch um 10-Gbit-LAN, Mesh-Funktionalitäten und sogar um eine Telefonzentrale und Smarthome-Features. Sie lässt sich per Kabel mit dem Modem-Router verbinden oder auch via Wi-Fi mit einem bestehenden Fritz!Box-Modem koppeln.