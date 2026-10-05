leat con 26 startet so gross und vielseitig wie nie zuvor

Erstmals bespielt die Convention die Hallen A1, A2 und A4 – und wächst damit nicht nur räumlich, sondern auch inhaltlich deutlich. Für die Vorbereitung auf die drei Veranstaltungstage stehen Besuchern das vollständige Programm sowie erstmals die offizielle leat con Event App zur Verfügung, mit der sich der Messebesuch individuell planen lässt.

Am kommenden Dienstag, 6. Oktober, öffnet die leat con 26 ihre Türen. Was 2021 als kleines Networking-Event begann und ein Jahr später mit 80 Ausstellern erstmals in der Hamburg Messe stattfand, erreicht 2026 eine neue Grössenordnung: Zum fünften Mal kommt die Branche in Hamburg zusammen – und erstmals erstreckt sich die leat con über drei Hallen.

Unter dem Claim «Ignite. Together.» verbindet die leat con fünf Bereiche der Experience Technology unter einem Dach: live tech, stage tech, broadcast, install und communicate. Insbesondere mit stage tech kommt 2026 ein neuer Bereich hinzu, der Bühnenbau, Steuerungssysteme und szenische Technik stärker in die Plattform integriert.

Austausch zwischen den Gewerken

Auch inhaltlich ist die leat con 26 die bislang umfangreichste Ausgabe. Sieben Bühnen, Workshops, Masterclasses, Live-Trainings, Demoräume, Guided Tours und Side Events machen aus der Ausstellung eine Plattform, auf der Technologien nicht nur präsentiert, sondern in konkreten Anwendungen, Workflows und Diskussionen erlebbar werden.Das Themenspektrum reicht von Audio, Licht und Video über Bühnen- und Theatertechnik, AV-Systemintegration und Broadcast bis zu KI, neuen Produktionsworkflows, Business Communication, Sicherheit und aktuellen Fragen rund um Business und Leadership.

Dabei setzt die leat con bewusst auf den Austausch zwischen den einzelnen Gewerken. Denn gerade dort, wo bislang getrennte Disziplinen aufeinandertreffen, entstehen neue Perspektiven und Lösungen.

Marcel Courth, Managing Director Unit leat bei der Ebner Media Group, bringt diesen Gedanken zur leat con 26 auf den Punkt: «Veränderung lässt sich nicht einfach aussitzen. Unsere Branche hat gezeigt, dass sie resilient ist, sich ständig weiterentwickelt und Menschen ebenso wie Technologien miteinander verbindet. Seit fünf Jahren ist die leat con eine Plattform für Technologie, Wissenstransfer und vor allem für den interdisziplinären Austausch. Mein Wunsch für diese drei Tage: Bleibt nicht nur in eurer Halle. Geht zu dem Stand, an dem ihr sonst vielleicht vorbeilaufen würdet. Hört euch das Panel an, das vermeintlich nichts mit eurem Job zu tun hat – oder vielleicht doch mehr, als ihr denkt. Denn Veränderung findet nicht in der eigenen Komfortzone statt, sondern dort, wo unterschiedliche Disziplinen aufeinandertreffen.»

Das komplette Programm in der Tasche

Bei der Vielzahl an Sessions und Formaten hilft 2026 erstmals die offizielle leat con Event App bei der Planung des persönlichen Besuchs. Besucher können darin das Programm entdecken, Aussteller finden und ihren individuellen Timetable zusammenstellen. Darüber hinaus können Teilnehmende andere Besucher entdecken, sich vernetzen und direkt miteinander chatten.

Damit wird die App zum digitalen Begleiter durch drei Tage leat con – von der Vorbereitung über die Orientierung vor Ort bis zum Networking.

Fünf Hubs unter einem Dach

Mit ihrer neuen Struktur positioniert sich die leat con als horizontale Plattform für eine Branche, deren Technologien und Arbeitsfelder immer stärker ineinandergreifen. Die fünf Hubs stehen dabei eigenständig für ihre jeweiligen Märkte, werden auf der Convention aber bewusst miteinander verbunden.

Oder, wie Marcel Courth zusammenfasst: «Gerade in einer Zeit des Wandels reicht es nicht, nur im eigenen Gewerk zu denken. Die spannendsten Impulse entstehen dort, wo unterschiedliche Disziplinen, Perspektiven und Technologien aufeinandertreffen.»

Am Dienstag wird daraus Realität.

Die leat con 26 im Überblick

6.–8. Oktober 2026

Hamburg Messe, Hallen A1, A2 und A4

Hubs: live tech · stage tech · broadcast · install · communicate

Programm: 7 Bühnen · Workshops · Masterclasses · Live-Trainings · Demoräume · Guided Tours · Side Events und mehr

www.leatcon.com