Mailumstellung bei Sunrise-Kunden

Sunrise Mail ersetzt bis Juli 2008 die bestehenden E-Mail-Dienste mysunrise, Sunrise premiumsurf sowie Sunrise freesurf plus. Betroffen sind die Endungen sunrise.ch, access.ch, befree.ch, flyaway.ch, hallweb.ch, netsurfer.ch, railmail.ch, sbbcff.ch, smile.ch, spectraweb.ch, freesurf.ch, dplanet.ch, mysunrise.ch, mydiax.ch.

Die Kundinnen und Kunden erhalten eine neue E-Mail-Adresse mit der Endung @sunrise.ch. E-Mails, die nach wie vor an die alte Adresse gelangen, werden zeitlich unbegrenzt weitergeleitet. Bestehende Konten können ab sofort transferiert werden.

Das neue Gratis-Angebot Sunrise Mail richtet sich an alle Privatkunden. Um ein Mailkonto zu erhalten, genügt eine Handy- oder Festnetznummer, der Personal Code oder die letzte Rechnungsnummer.

Geboten wird bei Sunrise Mail:

- eine personalisierte Startseite (mit News, Wetterberichten, Börsen-, Lifestyle- und Sportnachrichten sowie Spielen und Google-Suchfunktion),

- E-Mail (mit 6 GB Speicher, Spamschutz, Kalender, Adressbuch, Abwesenheitsnotiz, E-Mail-Signatur, Automatisches Weiterleiten von Nachrichten)

- und Gratis-SMS (nur in Verbindung mit einem Mobilfunk-Abo).