MatePad Pro Max: Huawei bringt dünnes und leichtes Tablet nach Deutschland

Mit dem MatePad Pro Max will Huawei im Segment der Highend-Tablets mitmischen. Dabei setzen die Chinesen auf eine besonders schlanke Bauweise: Das Tablet ist 4,7 Millimeter dünn und auch das Gewicht von 509 Gramm ist vergleichsweise niedrig. Trotzdem soll das Aluminiumgehäuse robust sein und trägt die TÜV Rheinland Ultra-thin Bending Resistance Zertifizierung.

Das Tablet kommt ab sofort in Grau ohne Keyboard für 1'099 Euro und mit der drahtlos andockbaren Tastatur in Blau für 1'299 Euro. Trotz der ambitionierten Preise muss der Anwender auf ein Mobilfunkmodul verzichten. Als Betriebssystem kommt statt Android und der Google-Dienste das Huawei-eigene HarmonyOS 4.3 zum Einsatz. Wann das Gerät in die Schweiz kommt, ist noch nicht bekannt.

Ein Highlight ist das 13,2-Zoll-OLED-Display mit 3K-Auflösung und bis zu 144 Hz Bildwiederholrate. Dank der PaperMatte-Technologie des Herstellers soll es praktisch keine Reflexionen geben. Der Bildschirm ist zudem mit TÜV Rheinland Full Care Display 5.0 für augenschonendes Arbeiten zertifiziert.

Die weitere Ausstattung umfasst einen hauseigenen Kirin-T93-Pro-Prozessor, 12 GB RAM, 512 GB Datenspeicher, eine 50-Megapixel-Hauptkamera, eine 12-Megapixel-Frontcam und sechs Lautsprecher. Der 9.660-mAh-Akku soll sich mit 66 Watt in 65 Minuten wieder vollladen lassen, ausserdem beherrscht das MatePad Pro Max das Rückwärtsladen anderer Geräte mit bis zu 40 Watt.