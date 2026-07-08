Anzeige
Anzeige
Anzeige
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
8. Jul 2026
Lesedauer 2 Min.

MatePad Pro Max: Huawei bringt dünnes und leichtes Tablet nach Deutschland

Mit dem MatePad Pro Max bingt Huawei das nach eigenen Angaben schlankste und leichteste Tablet der 13-Zoll-Klasse auf den Markt. Punkten sollen auch das Display und der Akku, es gibt aber Lücken in der Ausstattung.
Huawei MatePad Pro Max
© Huawei

Mit dem MatePad Pro Max will Huawei im Segment der Highend-Tablets mitmischen. Dabei setzen die Chinesen auf eine besonders schlanke Bauweise: Das Tablet ist 4,7 Millimeter dünn und auch das Gewicht von 509 Gramm ist vergleichsweise niedrig. Trotzdem soll das Aluminiumgehäuse robust sein und trägt die TÜV Rheinland Ultra-thin Bending Resistance Zertifizierung.

Das Tablet kommt ab sofort in Grau ohne Keyboard für 1'099 Euro und mit der drahtlos andockbaren Tastatur in Blau für 1'299 Euro. Trotz der ambitionierten Preise muss der Anwender auf ein Mobilfunkmodul verzichten. Als Betriebssystem kommt statt Android und der Google-Dienste das Huawei-eigene HarmonyOS 4.3 zum Einsatz. Wann das Gerät in die Schweiz kommt, ist noch nicht bekannt.

Ein Highlight ist das 13,2-Zoll-OLED-Display mit 3K-Auflösung und bis zu 144 Hz Bildwiederholrate. Dank der PaperMatte-Technologie des Herstellers soll es praktisch keine Reflexionen geben. Der Bildschirm ist zudem mit TÜV Rheinland Full Care Display 5.0 für augenschonendes Arbeiten zertifiziert.

Die weitere Ausstattung umfasst einen hauseigenen Kirin-T93-Pro-Prozessor, 12 GB RAM, 512 GB Datenspeicher, eine 50-Megapixel-Hauptkamera, eine 12-Megapixel-Frontcam und sechs Lautsprecher. Der 9.660-mAh-Akku soll sich mit 66 Watt in 65 Minuten wieder vollladen lassen, ausserdem beherrscht das MatePad Pro Max das Rückwärtsladen anderer Geräte mit bis zu 40 Watt.

Kommentare

Huawei Tablets
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 27
In der Kalenderwoche 27 vom 29. Juni bis zum 5. Juli 2026 standen die Artikel «Achtung, Roaming-Kostenfalle!» und «Sicher vor Betrug im Internet» ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
9. Jul 2026
Mehr erfahren
News
Frequenzpolitik
APWPT warnt vor Wegfall des 600-MHz-Bands für Kreativ- und Eventsektor
Die Association of Professional Wireless Production Technologies (APWPT) kritisiert Pläne der Telekommunikationsbranche, das 600-MHz-Frequenzband künftig nicht mehr der Kultur-, sondern der Mobilfunknutzung zuzuweisen. Laut einer Analyse des Verbands würde eine solche Umverteilung den gesamtwirtschaftlichen Wohlstand in der EU per saldo um mehrere Milliarden Euro pro Jahr verringern.
3 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Johann Scheuerer
8. Jul 2026
Mehr erfahren
News
Anpassung der Energieetikette für Neuwagen ab 1. Januar 2027
Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) hat die Grundlagendaten der Energieetikette für Personenwagen aktualisiert.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
8. Jul 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Themenbild zum Swisscom Callfilter mit junger Frau und Smartphone
News
«Vorsicht: Spam Verdacht»
Swisscom startet Warnhinweis bei verdächtigen Anrufen
Swisscom lanciert für ihren Callfilter eine neue Funktion. Mit der Erweiterung des Callfilters um die Funktion «Vorsicht: Spam Verdacht» erkennen Kunden potenzielle Werbe- und Betrugsanrufe bei ihrem Smartphone auf einen Blick.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
22. Jun 2026
Themenbild Hitze im Sommer mit E-Bike und E-Scooter
News
Auswirkungen von Hitze auf Akkus in E-Autos, E-Bikes und E-Scooter
Die grosse Sommerhitze hat auch Folgen für die Akkus von E‑Bikes, E‑Scootern und E-Autos.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
25. Jun 2026
Punkt. MC03
News
Europäisches Smartphone Punkt. MC03 ist ab sofort erhältlich
Das MC03 des Schweizer Unternehmens Punkt ist ein Smartphone, das mit dem Android-basierten Betriebssystem Aphy OS konsequent auf Datenschutz und Kontrolle durch den Anwender ausgerichtet sein soll. Es ist ab sofort in Europa erhältlich.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
5. Jul 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare