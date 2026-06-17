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Patrick Hediger
17. Jun 2026
Lesedauer 3 Min.

MediaMarkt Schweiz bietet Refurbished Smartphones

MediaMarkt Schweiz baut das Refurbished-Angebot aus und macht professionell geprüfte und wiederaufbereitete Smartphones in allen 44 Stores erleb- und verfügbar.
Beispielsbild von Refurbished Smartphones bei Mediamarkt Schweiz
© MediaMarkt Schweiz

Die Geräte werden von Technikern der RECOMMERCE Switzerland SA sorgfältig geprüft und professionell aufbereitet. Jérôme Grandgirard, Managing Director DACH Recommerce Group:  «Unser Ziel ist es, generalüberholte Geräte als selbstverständliche und für Verbraucher im ganzen Land zugängliche Option zu etablieren. Jedes Smartphone durchläuft einen strengen, zertifizierten Refurbishment-Prozess in der Schweiz.»

Kunden können die Produkte in jedem Schweizer Store entdecken, vergleichen und kaufen. MediaMarkt verbindet so die Vorteile des stationären Handels – persönliche Beratung, unmittelbare Verfügbarkeit und Vertrauen – mit einem Angebot, welches bewussten Konsum, Qualität und faire Preise vereint. Auf jedes Refurbished-Smartphone gibt es zudem eine Garantie von 24 Monaten.

Kreislaufwirtschaft entlang des gesamten Produktlebenszyklus

Ziel ist es, elektronische Geräte möglichst lange im Umlauf zu halten und ihre Lebensdauer aktiv zu verlängern.  Je länger ein elektronisches Gerät genutzt wird, desto später muss es durch ein Neugerät ersetzt werden. Dies hilft, Elektroschrott zu reduzieren und wertvolle Ressourcen wie Energie und Rohstoffe zu schonen.

Mit Trade-in, Reparaturen und Refurbished-Angeboten stärkt MediaMarkt Schweiz kontinuierlich die Kreislaufwirtschaft entlang des gesamten Produktlebenszyklus. Jérôme Grandgirard: «Wir sind stolz darauf, MediaMarkt im Rahmen einer umfassenden Partnerschaft zu unterstützen.»

Messbarer Beitrag

Wie relevant diese Angebote bereits heute sind, zeigt sich auch bei der MediaMarktSaturn Retail Group GmbH: Im Geschäftsjahr 2024/2025 wurden mehr als 480’000 Trade-ins sowie über 1.5 Millionen Reparaturen verzeichnet, zu denen auch die Schweiz einen wertvollen Beitrag leistet. Besonders gross ist das Interesse an Refurbished Smartphones – also gebrauchten Geräten, die professionell geprüft, aufbereitet und wieder in den Verkauf gebracht werden.  Seit dem Start des Schweizer Marketplace im Februar 2026 werden dort Refurbished Smartphones auch über Partner angeboten.

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