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Claudia Maag
26. Apr 2022
Lesedauer 2 Min.

Messaging

Messenger TeleGuard lanciert Desktop-Version

Der datenschutzfreundliche Messenger aus der Schweiz veröffentlicht nach eineinhalb Jahren eine PC-Version.

TeleGuard für Windows

© (Quelle: Swisscows AG)

Ein grosses Update als Version 2.0 bringt die Desktop-Version sowie Nachrichten-Synchronisierung und selbstlöschende Nachrichten. «Die Desktop-Version von TeleGuard ist ein grosser Schritt für uns», sagt Andreas Wiebe, Swisscows-CEO und Innovator des Messengers TeleGuard. Die kostenlose Version für Desktop (Windows) kann auf der Webseite heruntergeladen werden.

TeleGuard ist Ende-zu-Ende verschlüsselt. Um die Datensicherheit zu gewährleisten, sei der Standort Schweiz gewählt worden – die Server stehen laut Webseite ausschliesslich in der Schweiz.

Business-Version kommt bald

Erst im Februar hatte Swisscows einen datenschutzfreundlichen E-Maildienst lanciert (PCtipp berichtete). Mit den neuen Features mache Swisscows den Weg für eine Business-Version frei, heisst es in einer Mitteilung. Diese soll noch im zweiten Quartal 2022 erscheinen. TeleGuard for Business zielt demnach auf Unternehmen, Ärzte und Kliniken, da diese Lösung von Unternehmen selbst gehostet und verwaltet werden könne.

Unsere Tipps für TeleGuard finden Sie in diesem Artikel. TeleGuard ist ein Messenger des Schweizer Unternehmens Swisscows AG, welches auch die Swisscows-Suchmaschine betreibt.

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