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Nicole Rey
9. Apr 2026
Lesedauer 2 Min.

Messeteilnahme

Mit dem PCtipp gratis an die HOME 26

Der PCtipp verlost gratis Tickets für die neue Schweizer Erlebnis-Messe Home 26 zwischen dem 18. und 19. April 2026.
© Home Fair Switzerland

Die HOME 26 ist das führende Schweizer Messe-Event, das Publikumsmesse und Fachausstellung einzigartig vereint. Sie steht für Innovation, Exklusivität und ein ganzheitliches Erleben – und ist ein Pflichttermin für alle, die neueste Entwicklungen, persönliche Beratung und direkte Produkterlebnisse schätzen.

Rund 50 renommierte Hersteller und Aussteller präsentieren mit rund 100 bekannten Marken ihre aktuellen Produkte und Innovationen aus den Bereichen TV & Audio, Robotik, Elektro-Klein- und Grossgeräte, Health Devices, Beauty, Lifestyle und weiteren zukunftsweisenden Kategorien.

Die HOME 26 schafft ein Erlebnis für alle Sinne: Produkte werden gehört, gesehen, gefühlt, gerochen und getestet. Ergänzend dazu setzt eine Trendshow aktuelle und kommende Design-, Technik- und Lifestyle-Trends in Szene.

Messeerlebnis

Am Samstag, 18. April und Sonntag, 19. April 2026 ist die Messe für Sie geöffnet. Besucherinnen und Besucher profitieren von exklusiven Messeangeboten und der Möglichkeit, Produkte unmittelbar zu erleben und zu vergleichen.

Um ein Gratis-Ticket für die Home 26 zu erhalten,  bitte das Formular unten ausfüllen. Wenn Sie ein Ticket gewinnen, werden Sie von uns benachrichtigt.

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