Mobilität der Zukunft

Anschluss verpasst? Überfüllte Züge? Schlechte Verbindungen? Die Schweiz ist ein Land der Mobilität und will es bleiben. Dafür braucht es innovative Konzepte. Wohin die Reise geht, erklären Christine Mauelshagen und Dirk Apel von Swiss Transit Lab.

Computerworld: Wer ist Swiss Transit Lab? Was sind die Aufgaben, welche Ziele verfolgen Sie?

Christine Mauelshagen: Das Swiss Transit Lab (STL) ist eine 2019 gegründete Non-Profit Organisation. Das STL ist ein führendes Kompetenznetzwerk zur Entwicklung und Erprobung intelligenter Mobilitätslösungen. Für uns stehen Pilotprojekte, unter möglichst realen Bedingungen, im Zentrum. Mit diesen Projekten bringen wir Gesellschaft, Wirtschaft und insbesondere Technologieunternehmen, die öffentliche Hand sowie Forschung zusammen, um innovative Mobilitätskonzepte in die Praxis zu erproben. Konkret realisieren wir dies in Form von Mach­barkeitsstudien und der Entwicklung sowie Umsetzung von Pilotprojekten im Themenfeld intelligente Mobilität.

CW: STL sorgt für Schlagzeilen, wie etwa in Schaffhausen und kürzlich im Furttal. Sind das nur Eintagsfliegen oder gibt es langfristige Pläne?

Dirk Apel: In über 6 Jahren Vereinsgeschichte hat das STL bereits 3 Projekte zum automatisierten Fahren auf die Strasse gebracht. Weitere Projekte wie OpenDoors, Akzeptanzstudien oder ALAUF zeigen, dass das STL langfristig die Zukunft der Mobilität prägen will. Unsere Projekte und die Erkenntnisse, die wir während der Umsetzung gewinnen, helfen uns dabei. Wir arbeiten praxisorientiert und Erproben neue Technologien und Mobilitätsangebote. Damit leben wir das Motto des Vereins «Gemeinsam Zukunft bewegen» und wollen die Lebensqualität der Menschen und ihre Mobilität verbessern. Dies geht über die Strassen hinaus und betrifft z.B. Fragen der Stadt- und Raumentwicklung, Cyber Security sowie des Betriebs und der Instandhaltung von Fahrzeugflotten.

CW: Welche konkreten Technologien oder Pilotprojekte testen Sie derzeit im öffentlichen Raum?

Mauelshagen: Aktuell arbeiten wir an drei Vorhaben – dem Pilotprojekt «iamo» im Furttal und weiteren Machbarkeitsstudien für intelligente Mobilitätsangebote.

iamo: Das STL, die Kantone Zürich und Aargau sowie die SBB testen mit dem Pilotprojekt «iamo – intelligente automatisierte Mobilität», wie selbstfahrende Fahrzeuge den öffentlichen Verkehr weiterentwickeln können. Gemeinsam mit der Bevölkerung in der Region möchten wir herausfinden, wie automatisierte Angebote künftig die öffentliche Mobilität verbessern können. Dazu zählt unter anderem auch, zu verstehen, welche Angebote attraktiv sind, was die Rahmenbedingungen für die Wirtschaftlichkeit sind und wie der Betrieb solcher Lösungen zukünftig im Kontext des öV zweckmässig gestaltet werden kann. Eingesetzt werden zunächst drei Personenwagen von Nissan (Ariya elektro), ausgestattet mit der Technologie zum automatisierten Fahren von WeRide. Zu einem späteren Zeitpunkt soll die Pilot-Flotte mit automatisierten Kleinbussen ergänzt werden.

Machbarkeitsstudien: Der Fokus des STL geht über das Pilotprojekt «iamo» hinaus. Gemeinsam mit Gemeinden und Städten sowie weiteren relevanten Stakeholdern möchten wir herausfinden, wie die Mobilität in einer bestimmten Region zukunftsfähig gestaltet werden kann. Dabei geht es uns insbesondere darum, unterschiedliche Bedürfnisse frühzeitig zu berücksichtigen und tragfähige Konzepte zu entwickeln, die wirtschaftliche, technische und gesellschaftliche Aspekte miteinander verbinden.

CW: Wie gelingt es, neue Lösungen aus der Testphase in den produktiven Betrieb zu überführen?

Apel: Innovationsprojekte wie sie das STL betreibt bedeuten ein Stückweit die Quadratur des Kreises. Auf der einen Seite sind höchste Dynamik und vernetztes Arbeiten gefordert sowie die Fähigkeit sich jederzeit auf neue Gegebenheiten einstellen zu können. Gleichzeitig wird ein hohes Mass an Struktur und Organisation benötigt, um allen Stakeholdern gerecht werden zu können. Hier kommt es vor allem auf das richtige Mindset an. Die Projektorganisation muss kontinuierlich angepasst und die Ergebnisentwicklung konsequent vorangetrieben werden, damit der produktive Betrieb starten kann. Dies ist nur möglich, wenn im Projekt erfahrene Experten am Werk sind. Die Projektmitarbeiter und die Mitglieder des STL sind alle in ihrem jeweiligen individuellen Fachgebiet Experten und gehören zu den Besten der Schweiz.

CW: Welche Daten entstehen in Ihren Testumgebungen, wie werden sie genutzt?

Apel: Bei unseren Projekten entsteht naturgemäss eine grosse Menge an Daten, die sicher verarbeitet und gespeichert werden müssen. Die Einhaltung der Schweizer Datenschutznormen ist von Anfang an ein wichtiger Bestandteil eines Projekts, zu dem sich alle involvierten Partner verpflichten. Um jederzeit die Hoheit über die Daten zu haben, setzen wir eigene Cloud Services ein, bei welchen die Daten in der Schweiz gespeichert werden. Engmaschig und wiederkehrend prüfen wir laufend die Datensicherheit sowohl aus Sicht Datenschutz als auch Cybersecurity und setzen hierbei auf renommierte und höchst erfahrene Schweizer Partner.