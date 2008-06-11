Moneyhouse mit Personensuche

Moneyhouse.ch liefert Handelsregisterdaten und Firmeninformationen, damit Sie schnell und umfassend im Bild sind. Nun wurden neue Funktionen im Bereich Personensuche und Personen-Monitoring hinzugefügt. Zu finden sind alle Personen, die im Handelsregister einer Firma zugeordnet sind oder waren sowie relevante Zusatzinformationen. Auch alle aktiven und inaktiven Mandate sowie Beteiligungen einer Person werden angezeigt.

Darüber hinaus wurde die Moneyhouse-Seite optimiert und die Bedienbarkeit verbessert.