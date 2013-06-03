Movie2K-Nachfolger ist online

Das letzten Donnerstag spurlos verschwundene Streaming-Portal Movie2K hat bereits einen Nachfolger: Movie4K. In einer Stellungnahme auf der Startseite der Plattform schiessen die Betreiber der Seite gegen Behörden. Es ist daher anzunehmen, dass Movie2K geschlossen wurde. «Das alles hier ist das Resultat eines kollektiven Bedürfnisses der Menschen nach kostenfreien Medien. Die Menschen wollen Movie2k.to, beziehungsweise Movie4k.to», schreiben die Seitenbetreiber.

«Geht eine Seite offline, kommen in den nächsten Tagen fünf neue, die deren Platz einnehmen wollen», heisst es in dem Statement. Die Filmindustrie müsse sich wohl oder übel ein neues Geschäftsmodell einfallen lassen. Der Wille der Menschen lasse sich nicht unterdrücken.

Sowohl die Parolen als auch die rasche Wiederauferstehung ähneln denen bei der Schliessung von kino.to, respektive kinox.to. Es werden kostenlose Medien gefordert, bedingungslos, ohne an eine Bezahlung der Urheber zu denken.

Auslaufmodell Piraterie

Das neue Geschäftsmodell ist derweil bereits auf Vormarsch: Streaming-Dienste wie Netflix oder Hulu bieten in Nordamerika bereits kostengünstige Filmstreams an und sind damit äusserst erfolgreich. Statistiken zufolge ist die Zahl der illegal heruntergeladenen Filme in Ländern mit Netflix-Zugang gesunken. Zwei der Hauptgründe für Piraterie kann mit solchen Streaming-Angeboten bekämpft werden: Verfügbarkeit und hohe Kosten. Die Streams sind massiv günstiger und jederzeit verfügbar. Damit kommt die Filmindustrie dem Angebot der Torrent-Uploader näher und schlägt dieses stellenweise sogar.