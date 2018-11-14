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Florian Bodoky
14. Nov 2018
Lesedauer 2 Min.

News

Netflix: So gelangen Sie zu den Harry-Potter-Filmen

Auf Netflix befinden sich alle acht Harry-Potter-Filme. Sie sind aber etwas versteckt. So finden Sie sie.

So stellen Sie die Sprache um

© Quelle: PCtipp.ch

Haben Sie gewusst, dass Netflix alle acht «Harry Potter»-Filme im Arsenal hat? Diese Kassenschlager wurden gar nicht gross beworben, sind aber auch in der Schweiz vorhanden. Wenn Sie jetzt einen Film-Marathon planen, erwartet Sie aber höchstwahrscheinlich eine Enttäuschung: Wenn Sie nämlich auf Netflix nach Harry Potter suchen, finden Sie erstmal nichts. Wir zeigen, wie Sie vorgehen müssen.

 

So stellen Sie die Sprache um

 © Quelle: PCtipp.ch
  1. Melden Sie sich bei Netflix an.
  2. Klicken Sie im Einstellungsmenü auf Konto.
  3. Scrollen Sie runter, klicken Sie auf Sprache.
  4. Ändern Sie die Sprache in Englisch, danach klicken Sie auf den Speicher-Button.
  5. Kehren Sie zur Filmauswahl zurück und suchen Sie nach Harry Potter.
  6. Voilà, da sind alle 8 Filme.

Hinweis: Leider sind die Filme nur auf Englisch oder Französisch verfügbar.

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