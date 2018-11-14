Netflix: So gelangen Sie zu den Harry-Potter-Filmen

Haben Sie gewusst, dass Netflix alle acht «Harry Potter»-Filme im Arsenal hat? Diese Kassenschlager wurden gar nicht gross beworben, sind aber auch in der Schweiz vorhanden. Wenn Sie jetzt einen Film-Marathon planen, erwartet Sie aber höchstwahrscheinlich eine Enttäuschung: Wenn Sie nämlich auf Netflix nach Harry Potter suchen, finden Sie erstmal nichts. Wir zeigen, wie Sie vorgehen müssen.