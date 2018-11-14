14. Nov 2018
Lesedauer 2 Min.
News
Netflix: So gelangen Sie zu den Harry-Potter-Filmen
Auf Netflix befinden sich alle acht Harry-Potter-Filme. Sie sind aber etwas versteckt. So finden Sie sie.
Haben Sie gewusst, dass Netflix alle acht «Harry Potter»-Filme im Arsenal hat? Diese Kassenschlager wurden gar nicht gross beworben, sind aber auch in der Schweiz vorhanden. Wenn Sie jetzt einen Film-Marathon planen, erwartet Sie aber höchstwahrscheinlich eine Enttäuschung: Wenn Sie nämlich auf Netflix nach Harry Potter suchen, finden Sie erstmal nichts. Wir zeigen, wie Sie vorgehen müssen.
- Melden Sie sich bei Netflix an.
- Klicken Sie im Einstellungsmenü auf Konto.
- Scrollen Sie runter, klicken Sie auf Sprache.
- Ändern Sie die Sprache in Englisch, danach klicken Sie auf den Speicher-Button.
- Kehren Sie zur Filmauswahl zurück und suchen Sie nach Harry Potter.
- Voilà, da sind alle 8 Filme.
Hinweis: Leider sind die Filme nur auf Englisch oder Französisch verfügbar.
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