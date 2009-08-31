Neu: Swisscom-SMS bei Erreichbarkeit

Damit gehört mehrmaliges, erfolgloses Anrufen bei einem gewünschten Gesprächspartner der Vergangenheit an. Die kostenlose SMS-Benachrichtigung wird für Mobilfunkkunden ab 15. Oktober 2009 aufgeschaltet. Der Dienst kommt zum Einsatz, wenn die angerufene Person bereits am Telefon besetzt ist, keinen Mobilfunk-Empfang hat oder sein Telefon ausgeschaltet ist.

Wer nicht möchte, dass andere erfahren, zu welchen Zeiten er erreichbar ist, kann sich ab sofort per Gratis-SMS - Kennwort «STOP ERINNERUNG» an die Nummer 444 - abmelden. Danach wird seine Erreichbarkeit nicht mehr bekannt gegeben, jedoch erhält er auch keine Benachrichtigungen zur Verfügbarkeit anderer Personen.