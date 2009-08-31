31. Aug 2009
Lesedauer 2 Min.
News
Neu: Swisscom-SMS bei Erreichbarkeit
Die Swisscom erweitert ihr Service-Angebot um eine kostenlose Info via SMS, sobald eine zuvor vergeblich angerufene Person wieder erreichbar ist.
Damit gehört mehrmaliges, erfolgloses Anrufen bei einem gewünschten Gesprächspartner der Vergangenheit an. Die kostenlose SMS-Benachrichtigung wird für Mobilfunkkunden ab 15. Oktober 2009 aufgeschaltet. Der Dienst kommt zum Einsatz, wenn die angerufene Person bereits am Telefon besetzt ist, keinen Mobilfunk-Empfang hat oder sein Telefon ausgeschaltet ist.
Wer nicht möchte, dass andere erfahren, zu welchen Zeiten er erreichbar ist, kann sich ab sofort per Gratis-SMS - Kennwort «STOP ERINNERUNG» an die Nummer 444 - abmelden. Danach wird seine Erreichbarkeit nicht mehr bekannt gegeben, jedoch erhält er auch keine Benachrichtigungen zur Verfügbarkeit anderer Personen.
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