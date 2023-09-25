Microsoft Office
Das neue Outlook ist da
Das neue Outlook für Windows 10 und 11 ist verfügbar. Es ist zunächst für Privatpersonen entweder im Microsoft Store unter Windows 11 oder über das Windows-Herbst-Update vom 26. September erhältlich.
«Sie können klare, prägnante E-Mails schreiben und intelligente Vorschläge mit integrierter KI erhalten, wichtige Dokumente und Fotos nahtlos und sicher an jede Notiz anhängen und ohne Abonnement auf OneDrive-Dateien und Office-Webanwendungen zugreifen», schreibt Microsoft im Techcommunity-Blog (engl.). Zudem ist es möglich, verschiedene E-Mail-Konten und Kalender an einem Ort zu verbinden und zu koordinieren.
Neue Windows-Geräte mit Windows 11, Version 23H2 und höher sowie einige Geräte, die ein Upgrade auf Windows 11 (V. 23H2) erhalten haben, werden bereits über das neue Outlook für Windows verfügen.
Nach eigenen Angaben wurde das neue Outlook in der Preview-Phase bereits von Millionen von Nutzern verwendet. Für Microsoft-365-Abonnenten bietet das neue Outlook noch mehr Funktionen. Dazu gehören der werbefreie Posteingang, zusätzlichen Postfach- und Cloud-Speicher, erweiterte Sicherheitsfeatures und Premium-Funktionen in allen Microsoft-365-Apps.
Bessere E-Mail schreiben dank KI
Das neue Outlook für Windows verfügt über eine integrierte Künstliche Intelligenz (KI). Eine intelligente Rechtschreib- und Grammatikprüfung sorgen dafür, dass Ihre Sätze nicht nur prägnant, sondern auch fehlerfrei sind.
Microsoft Editor
Wer über ein Microsoft-365-Personal- oder Family-Abo verfügt, erhält über den Microsoft Editor zudem weitere KI-Schreibwerkzeuge, die Vorschläge für die Klarheit, Prägnanz oder sogar inklusive Sprache etc. liefern sollen.
Der neue Microsoft Copilot (und weitere KI-Funktionen) soll zu einem späteren Zeitpunkt für Outlook für Windows angeboten werden.
Mail und Kalender App
Viele Jahre bot Microsoft zudem die Apps Mail und Kalender für alle an. Doch kürzlich wurde bekannt, dass Microsoft alle diese Nutzer automatisch zu Outlook migrieren möchte. Neuerdings stellen die Redmonder allen Windows-Nutzern die Outlook-App oder Outlook.com zur Verfügung. Nach eigenen Angaben ohne zusätzliche Kosten. Wer nur kostenlose Accounts verwendet, dem wird in der App Werbung angezeigt.
Wie Sie auf die neue Version aktualisieren und was PCtipp zur neuen Version sagt, lesen Sie auf der nächsten Seite.
Aktualisieren und PCtipp meint
So aktualisieren Sie auf die neue Version
- Suchen Sie im Microsoft Store nach Outlook für Windows. Wenn dies bereits installiert ist, sehen Sie dort unterhalb von Öffnen den Button Aktualisieren.
- Anschliessend klicken Sie im Microsoft Store auf Öffnen.
PCtipp meint
Das neue Layout ist frisch und wirkt abgespeckt – dadurch übersichtlicher. Interessant und hilfreich für die Nutzer dürften vor allem die intelligente Rechtschreib- und Grammatikprüfung sowie der Microsoft Editor mit weiteren KI-Schreibzeugen sein (Microsoft 365-Abo nötig).
Was Microsoft einfach immer noch nicht hinbekommt, ist die automatische Übernahme von mehreren Postfächern beim Updaten. Die Autorin nutzt nebst ihrem Firmenpostfach zum Beispiel noch ein gemeinsames PR-Postfach. Dieses muss nach solchen Updates immer wieder manuell hinzugefügt werden. Immerhin ist es jetzt möglich, mehrere Posteingänge und Kalender in dieser App zu nutzen (einschliesslich Outlook.com, Gmail, Yahoo! Mail, iCloud und laut Microsoft auch IMAP).
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