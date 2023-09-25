Das neue Outlook ist da

Bessere E-Mail schreiben dank KI

Das neue Outlook für Windows verfügt über eine integrierte Künstliche Intelligenz (KI). Eine intelligente Rechtschreib- und Grammatikprüfung sorgen dafür, dass Ihre Sätze nicht nur prägnant, sondern auch fehlerfrei sind.

Microsoft Editor

Wer über ein Microsoft-365-Personal- oder Family-Abo verfügt, erhält über den Microsoft Editor zudem weitere KI-Schreibwerkzeuge, die Vorschläge für die Klarheit, Prägnanz oder sogar inklusive Sprache etc. liefern sollen.

Der neue Microsoft Copilot (und weitere KI-Funktionen) soll zu einem späteren Zeitpunkt für Outlook für Windows angeboten werden.

Mail und Kalender App

Viele Jahre bot Microsoft zudem die Apps Mail und Kalender für alle an. Doch kürzlich wurde bekannt, dass Microsoft alle diese Nutzer automatisch zu Outlook migrieren möchte. Neuerdings stellen die Redmonder allen Windows-Nutzern die Outlook-App oder Outlook.com zur Verfügung. Nach eigenen Angaben ohne zusätzliche Kosten. Wer nur kostenlose Accounts verwendet, dem wird in der App Werbung angezeigt.

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Aktualisieren und PCtipp meint

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