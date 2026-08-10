NordVPN mit TWINT-Gutschein für Ihren Sommerurlaub

Sicheres Internet – egal wo

Auch wenn Sie diesen Sommer einfach abschalten und am Strand Sonne tanken wollen: Um bedenkenlos Unterkünfte und Aktivitäten zu buchen oder mit Freunden daheim in Kontakt zu bleiben, brauchen Sie eine sichere Internetverbindung. Ein VPN hilft dabei, indem es Ihre IP-Adresse verbirgt und es damit neugierigen Augen erschwert, Ihre Daten auszuspähen.

Wenn Sie das erste Mal bei NordVPN sind, gibt’s jetzt sogar einen Bonus dazu: Beim Kauf eines 2-Jahres-Pakets erhalten Sie einen starken Rabatt und einen TWINT-Gutschein. So bleiben Sie vergünstigt sicher und müssen sich keine Sorgen mehr machen, dass Sie nach dem Urlaub sparsamer leben müssen.

Sommer-Deal: 73 % Rabatt + TWINT-Gutschein im Wert von bis zu CHF 50

Surfen wie zuhause

NordVPN hilft Ihnen nicht nur dabei, beim Surfen sicher zu bleiben. Auf Reisen ist es auch nützlich, um auf Ihre bezahlten Inhalte von zuhause zuzugreifen, die im Ausland eingeschränkt sein könnten.

Wenn Sie sich beispielsweise nach einem heissen Tag Ihre Lieblingssendung im kühlen Hotelzimmer ansehen möchten, verbinden Sie Ihr Smartphone, Ihren Computer oder das Smart-TV des Hotels einfach mit einem Schweizer VPN-Server. Ihre Online-Dienste denken nun, dass Sie sich aus der Schweiz verbinden, sodass Sie Ihre Lieblingsinhalte wie gewohnt geniessen können.

Mehr als ein VPN

Mit Tausenden von Servern in mehr als 167 Ländern bleiben Sie mit NordVPN auf der ganzen Welt sicher verbunden, ohne dabei langsamer surfen zu müssen, dank des fortschrittlichen NordLynx-Protokolls. Zusätzlich enthält NordVPN ein Antivirus der nächsten Generation, das Sie proaktiv vor Betrug, Malware und Phishing schützt.

Und das ist längst noch nicht alles: Im 2-Jahres-Paket von NordVPN Komplett sind noch weitere Nord-Produkte enthalten, die Ihr Online-Leben rundum schützen: NordPass hält Ihre Passwörter sicher und NordLocker bietet 1 TB verschlüsselten Cloud-Speicher. Wenn Sie sich für das Ultra-Paket entscheiden sollten, erhalten Sie zusätzlich Incogni, ein Tool, das Ihre personenbezogenen Daten von Datenhändler-Seiten entfernt.

Pro-Tipp: Auch wenn Sie im Ausland mal keine WLAN-Verbindung haben, können Sie ununterbrochen online bleiben – dank Saily eSIM. Die Saily-App bietet günstige Datenpakete für über 200 Reiseziele. Sie wurde vom Team hinter NordVPN entwickelt und bietet somit das höchste Sicherheitslevel für Reise-eSIMs.