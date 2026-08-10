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Nord Security
10. Aug 2026
Lesedauer 3 Min.

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NordVPN mit TWINT-Gutschein für Ihren Sommerurlaub

Ein VPN ermöglicht es Ihnen, im Urlaub sicher im Internet zu surfen und auf heimische Inhalte zuzugreifen. Zusätzlich zu NordVPN bekommen Neukunden jetzt einen TWINT-Gutschein von bis zu CHF 50 beim Kauf eines 2-Jahres-Pakets.
© Nord Security
Sicheres Internet – egal wo

Auch wenn Sie diesen Sommer einfach abschalten und am Strand Sonne tanken wollen: Um bedenkenlos Unterkünfte und Aktivitäten zu buchen oder mit Freunden daheim in Kontakt zu bleiben, brauchen Sie eine sichere Internetverbindung. Ein VPN hilft dabei, indem es Ihre IP-Adresse verbirgt und es damit neugierigen Augen erschwert, Ihre Daten auszuspähen.

Wenn Sie das erste Mal bei NordVPN sind, gibt’s jetzt sogar einen Bonus dazu: Beim Kauf eines 2-Jahres-Pakets erhalten Sie einen starken Rabatt und einen TWINT-Gutschein. So bleiben Sie vergünstigt sicher und müssen sich keine Sorgen mehr machen, dass Sie nach dem Urlaub sparsamer leben müssen.

Sommer-Deal: 73 % Rabatt + TWINT-Gutschein im Wert von bis zu CHF 50

Surfen wie zuhause

NordVPN hilft Ihnen nicht nur dabei, beim Surfen sicher zu bleiben. Auf Reisen ist es auch nützlich, um auf Ihre bezahlten Inhalte von zuhause zuzugreifen, die im Ausland eingeschränkt sein könnten.

Wenn Sie sich beispielsweise nach einem heissen Tag Ihre Lieblingssendung im kühlen Hotelzimmer ansehen möchten, verbinden Sie Ihr Smartphone, Ihren Computer oder das Smart-TV des Hotels einfach mit einem Schweizer VPN-Server. Ihre Online-Dienste denken nun, dass Sie sich aus der Schweiz verbinden, sodass Sie Ihre Lieblingsinhalte wie gewohnt geniessen können.

Mehr als ein VPN

Mit Tausenden von Servern in mehr als 167 Ländern bleiben Sie mit NordVPN auf der ganzen Welt sicher verbunden, ohne dabei langsamer surfen zu müssen, dank des fortschrittlichen NordLynx-Protokolls. Zusätzlich enthält NordVPN ein Antivirus der nächsten Generation, das Sie proaktiv vor Betrug, Malware und Phishing schützt.

Und das ist längst noch nicht alles: Im 2-Jahres-Paket von NordVPN Komplett sind noch weitere Nord-Produkte enthalten, die Ihr Online-Leben rundum schützen: NordPass hält Ihre Passwörter sicher und NordLocker bietet 1 TB verschlüsselten Cloud-Speicher. Wenn Sie sich für das Ultra-Paket entscheiden sollten, erhalten Sie zusätzlich Incogni, ein Tool, das Ihre personenbezogenen Daten von Datenhändler-Seiten entfernt.

Pro-Tipp: Auch wenn Sie im Ausland mal keine WLAN-Verbindung haben, können Sie ununterbrochen online bleiben – dank Saily eSIM. Die Saily-App bietet günstige Datenpakete für über 200 Reiseziele. Sie wurde vom Team hinter NordVPN entwickelt und bietet somit das höchste Sicherheitslevel für Reise-eSIMs.

© Nord Security
Fazit: Online-Schutz während und nach Ihrem Urlaub

Mit NordVPN bleiben Sie rundum geschützt online und behalten den Zugriff auf alle Ihre heimischen Inhalte, egal ob Sie gerade so weit wie möglich von zuhause entfernt sind. Dank ultraschneller Verbindungsgeschwindigkeiten über mehr als 8400 Server weltweit müssen Sie sich dabei keine Sorgen über Verbindungsengpässe machen.

Zusätzlich zum VPN erhalten Sie je nach Paket weitere Online-Sicherheits-Tools wie einen Passwort-Manager und sicheren Cloud-Speicherplatz zum Sonderpreis – und all das mit einem TWINT-Gutschein von bis zu CHF 50 obendrauf. Sichern Sie sich jetzt den besten Deal des Sommers.

Ultra-Deal: Mega-Rabatt + gratis TWINT-Gutschein

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