Ein neuer Formfaktor für faltbare Smartphones

Samsung war nicht nur federführend bei der Etablierung von Falt-Smartphones, sondern hat den Formfaktor über acht Generationen konsequent weiterentwickelt. Mit dem Galaxy Z Fold8 folgt nun der nächste grosse Schritt: ein neuer, breiterer Formfaktor, der geschlossen an einen Reisepass erinnert und aufgeklappt deutlich mehr Platz für Inhalte bietet. Das Smartphone liegt kompakt in der Hand, passt bequem in jede Hosentasche und eröffnet dennoch eine grosszügige Arbeits- und Unterhaltungsfläche.

Mehr Raum für Inhalte

Der neue Formfaktor macht sich besonders beim Lesen und Betrachten bemerkbar. Webseiten, Social Media und E-Books wirken übersichtlicher, während Fotos und Videos auf dem grossen Innenbildschirm ihre ganze Wirkung entfalten können.

Auch kreative Ideen lassen sich unterwegs komfortabel umsetzen. So bleiben etwa die Werkzeugleiste und das eigentliche Foto gleichzeitig sichtbar. So müssen Sie weniger zoomen und scrollen und können sich stärker auf das Ergebnis konzentrieren. Damit wird selbst das Schneiden von Videos auf dem Fold8 zum Kinderspiel.

Besonders praktisch wird das Galaxy Z Fold8, wenn mehrere Anwendungen gleichzeitig gefragt sind. Lesen Sie beispielsweise eine Terminanfrage, können Sie daneben direkt den Kalender öffnen. Auch Informationen aus verschiedenen Apps lassen sich bequem vergleichen. So schafft das grosse Display nicht nur mehr Platz, sondern auch mehr Freiheit in Ihrem digitalen Alltag.