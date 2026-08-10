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Samsung Electronics Switzerland GmbH
10. Aug 2026
Lesedauer 4 Min.

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Ein neuer Formfaktor für faltbare Smartphones

Mit dem Galaxy Z Fold8 zeigt Samsung, wie die Zukunft der Falt-Smartphones aussieht. Für Nutzer eröffnen sich dadurch ganz neue Möglichkeiten.
© Samsung

Samsung war nicht nur federführend bei der Etablierung von Falt-Smartphones, sondern hat den Formfaktor über acht Generationen konsequent weiterentwickelt. Mit dem Galaxy Z Fold8 folgt nun der nächste grosse Schritt: ein neuer, breiterer Formfaktor, der geschlossen an einen Reisepass erinnert und aufgeklappt deutlich mehr Platz für Inhalte bietet. Das Smartphone liegt kompakt in der Hand, passt bequem in jede Hosentasche und eröffnet dennoch eine grosszügige Arbeits- und Unterhaltungsfläche.

Mehr Raum für Inhalte

Der neue Formfaktor macht sich besonders beim Lesen und Betrachten bemerkbar. Webseiten, Social Media und E-Books wirken übersichtlicher, während Fotos und Videos auf dem grossen Innenbildschirm ihre ganze Wirkung entfalten können.

Auch kreative Ideen lassen sich unterwegs komfortabel umsetzen. So bleiben etwa die Werkzeugleiste und das eigentliche Foto gleichzeitig sichtbar. So müssen Sie weniger zoomen und scrollen und können sich stärker auf das Ergebnis konzentrieren. Damit wird selbst das Schneiden von Videos auf dem Fold8 zum Kinderspiel.

Besonders praktisch wird das Galaxy Z Fold8, wenn mehrere Anwendungen gleichzeitig gefragt sind. Lesen Sie beispielsweise eine Terminanfrage, können Sie daneben direkt den Kalender öffnen. Auch Informationen aus verschiedenen Apps lassen sich bequem vergleichen. So schafft das grosse Display nicht nur mehr Platz, sondern auch mehr Freiheit in Ihrem digitalen Alltag.

© Samsung
Galaxy AI denkt mit

Auch die Software nutzt die Möglichkeiten des neuen, innovativen Formfaktors. Mit Funktionen wie Now Nudge verbindet Galaxy AI Informationen aus verschiedenen Anwendungen und schlägt im passenden Moment den nächsten Schritt vor.

Erhalten Sie etwa in einer Nachricht eine Terminanfrage, kann das Galaxy Z Fold8 direkt den Kalender öffnen. Auf dem breiteren Innendisplay sehen Sie beides gut lesbar nebeneinander und erkennen sofort, ob der Termin passt. Statt also mühsam zwischen Apps zu wechseln, haben Sie alle wichtigen Informationen im Blick.

Ausgeklügelte Technik und Ausdauer

Das alles verpackt Samsung in ein Gehäuse, das dank acht Jahren Innovation stabiler ist als je  zuvor. Samsung hat nicht nur das Scharnier überarbeitet, sondern setzt auch Titan ein, um die Langlebigkeit zu erhöhen. Gleichzeitig ermöglicht diese Bauweise ein Gerät, das nicht nur unfassbar dünn, sondern auch überraschend leicht ist: Gerade einmal 201 Gramm bringt das Fold8 auf die Waage.

Bei der verbauten Technik müssen Sie dabei keine Abstriche machen. Mit dem Fold8 erhalten Sie eine leistungsstarke 50-MP-Kamera, mit der Sie selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen aussergewöhnliche Fotos machen können. Der beste High-End-Chip auf dem Markt sorgt dabei dafür, dass das Fold8 selbst bei rechenintensiven Apps immer flüssig läuft.

Darüber, dass Ihnen dadurch vorzeitig der Strom ausgeht, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Samsung hat Soft- und Hardware so perfekt aufeinander abgestimmt, dass Sie das Fold8 selbst bei durchgehendem Video-Streaming erst nach 26 wieder aufladen müssen.

© Samsung
Einfach auf das neue Galaxy wechseln

Auch der Wechsel auf das Fold8 ist einfacher denn je: Persönliche Inhalte können Sie von Ihrem alten Smartphone übertragen, ohne dass eine zusätzliche App notwendig ist. Sie brauchen dazu nicht einmal ein Kabel. So nehmen Sie Ihre Kontakte, WhatsApp, Fotos und andere wichtige Daten unkompliziert mit. Nach der Übertragung können Sie direkt in die neue Galaxy-Welt eintauchen, unabhängig davon, welche Smartphone-Marke Sie zuvor genutzt haben.

Mit dem Galaxy Z Fold8 zeigt Samsung, wie der nächste Schritt beim faltbaren Smartphone aussieht: kompakt in der Tasche, grosszügig beim Öffnen und intelligent im täglichen Einsatz. So bleibt Samsung seiner Rolle als innovativer Smartphone-Hersteller treu.

Mehr über Samsung Galaxy Z Fold8

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