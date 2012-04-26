Nostalgische Zeitreise: Windows 3.1

Stellen Sie sich eine Welt ohne Start-Button vor. Nein, wir reden nicht von Windows 8. Vielleicht erinnern Sie sich noch an Windows 3.1. Vor ziemlich genau 20 Jahren veröffentlichte Microsoft Version 3.1 seines Betriebssystems MS-DOS, diesmal mit grafischer Benutzeroberfläche. Windows 3.1 wurde zum ersten Betriebssystem, das im grossen Stil mit neuen PCs ausgeliefert wurde und festigte damit die Vormachtstellung von Microsofts Betriebssystemen auf dem Markt. Das Goldene Zeitalter von Windows wurde eingeläutet.

Zur Feier dieses 20. Geburtstags sollten Sie sich diese nostalgische Bildergaleriestrecke durch Windows 3.1 nicht entgehen lassen (alle Abbildungen stammen von unserer Schwesterpublikation PC World).

1) Der Programm-Manager