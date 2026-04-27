Notebook-Ständer onit ROTORVENT F02016 für 29.90 Franken

Fertig mit überhitzten Notebooks - Notebook‑Ständer onit ROTORVENT F02016

Kennen Sie das Gefühl, wenn Ihr Laptop nach ein paar Stunden heiss wird und sich Verspannungen im Nacken bemerkbar machen? Genau hier setzt der ROTORVENT an. Mit dem Notebook‑Ständer bringen Sie Ihren Laptop auf Augenhöhe, verbessern Ihre Haltung und sorgen gleichzeitig für eine bessere Luftzirkulation rund um das Gerät.

Der integrierte Lüfter unterstützt die Kühlung aktiv und lässt sich je nach Bedarf in drei Stufen regulieren. Ob konzentriertes Arbeiten oder eine längere Gaming‑Session. Sie entscheiden selbst, wie viel frische Luft Ihr Notebook erhält. Dank der stufenlosen Höhen‑ und Neigungsverstellung finden Sie schnell die Position, die für Sie angenehm ist.

Merkmale

Geeignet für Geräte mit 10 bis 17.3« Bildschirmdiagonale

Zuschaltbarer Lüfter mit drei Geschwindigkeitsstufen

Maximale Flexibilität durch um 360° drehbaren Aufbau

Höhe und Neigungswinkel stufenlos einstellbar

Die Aktion in Kooperation mit BRACK.CH ist gültig vom 24. April – 03. Mai 2026 und gültig so lange Vorrat.

Preis mit PCtipp-Abo: 29.90.– statt 39.90 Franken

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